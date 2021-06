RBK: – Vi støtter Pride

Åge Hareide uttalte torsdag i Adresseavisen at Pride er propaganda, og at idretten ikke skal brukes til det.

NRKs sportskommentator Jan P. Saltvedt kaller Hareides uttalelser provoserende.

Det at Pride og andre markeringer ikke hører hjemme på fotballbanen, er Hareides mening, skriver fotballklubben på egne nettsider:

– Dette er Åges mening og ikke klubbens ståsted.

Mener det er behov for Pride

I uttalelsen påpeker Rosenborg at de hadde en markering for Pride i hjemmekampen mot Sarpsborg lørdag.

De skriver også at de i fremtiden vil støtte slike markeringer.

– Vi mener dessverre at det er slik at det fremdeles er behov for ulike markeringer i fotballen – også Pride. Rosenborg har en sterk stemme og er et forbilde. Da er det viktig at vi bruker vår posisjon til å bidra til at det blir likeverd i samfunnet, sier styreleder i Rosenborg, Ivar Koteng.

– Samtidig har vi en åpenhetskultur i Rosenborg som gjør at Åge selvfølgelig skal få mene det han ønsker, fortsetter Koteng.

SAVNER RETNINGSLINJER: Åge Hareide vil ha tydelige retningslinjer for hvilke markeringer som skal få plass i fotballen. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

Beklager propaganda-uttalelse

Åge Hareide støtter Pride. Men han er altså usikker på om fotballarenaen er riktig sted for markering.

Han har beklaget propaganda-uttalelsen han først kom med til Adresseavisen.

– Jeg er blitt sitert på at Pride er propaganda. Det mener jeg selvfølgelig ikke, og det beklager jeg. Jeg støtter Pride, men savner tydelige retningslinjer fra fotballens organer på hvilke markeringer man skal ta inn på fotballbanen, sier Hareide.

Sier han ble feilsitert

Noe av det han skal ha sagt i Adressa-intervjuet, mener Hareide er direkte feil. Han sier han ble feilsitert.

– Jeg har ikke sagt at vi ikke skal ha regnbuefarger på cornerflagg og kapteinsbind. Jeg vet at klubben er med på det, og det har ikke vært noe problem. Det er direkte feil å fremstille det på den måten.