Ringnes tilbakekaller julebrus

– Sett opp mot det store volumet av flasker i markedet er omfanget svært begrenset. Som et føre-var tiltak velger selskapet likevel å tilbakekalle produkter som leveres på de aktuelle flaskene.

Det skriver Ringnes i en pressemelding.

Produktene dette gjelder er Dahls Julebrus, Dahls julebrus Lett, Hamar & Lillehammer julebrus, Hamar & Lillehammer julebrus Lett, Mozell Eplemost og Tou Eplemost.

Av hensyn til sikkerheten

Ringnes er kjent med 9 tilfeller av avvik på totalt 11,8 millioner flasker julebrus og eplemost som er produsert i 2023.

– Av hensyn til sikkerheten til våre forbrukere har vi ikke noe annet valg enn å tilbakekalle produktene som er tappet på denne flasketypen, sier kvalitetssjef i Ringnes, Anett Christensen.

Skadene på flaskene er synlig etter åpning.

– Forbrukere skal derfor ikke være bekymret for at de kan ha drukket av en skadet flaske uten at dette er oppdaget, sier Christensen.

Ringnes er i prosess for å avdekke mulige årsaker til svakheten ved flaskene.

Rekker ikke lage mer før jul

Ringnes opplyser at julebrus på boks og plastflasker fortsatt blir å finne i butikken.

Forbrukere kan også returnere uåpnede flasker til utsalgssted og vil få refundert pengene for varen.

Ringnes bekrefter til NTB at de ikke rekker å lage mer julebrus før jul.