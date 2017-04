Reddet eldre ektepar fra brennende hus: – Jeg rakk ikke å tenke så mye

UNDERSØKER: Politiet er på plass onsdag for å gjøre undersøkelser i brannboligen i Trondheim. Foto: Morten Andersen / NRK

Tirsdag ettermiddag brant det i en enebolig på Byåsen i Trondheim. En kvinne i 50-årene omkom i brannen. Natt til onsdag blusset brannen opp igjen.

Naboen Hans Petter Wenngren var den første personen som tok seg inn i det brennende huset. Han forteller at han plutselig oppdaget røyk fra boligen på ettermiddagen, og at det brant i andre etasje. Da løp han inn i første etasje for å sjekke om det var noen hjemme der.

– Ekteparet i 80-årene var hjemme. Men de var ikke klar over at det brant, sier Wenngren.

– Flammene sto ut fra vinduene

MYE BRANNMANNSKAP: Politiet fikk melding om brannen klokka 15:38 tirsdag. Nødetatene kom raskt på plass. Foto: Morten Andersen / NRK

Wenngren reagerte kjapt, og prøvde å få ut de eldre naboene så fort som mulig.

– Jeg sprang inn flere ganger. Flammene sto ut av vinduene i andre etasje, og det var mye røyk. Vi brukte en del tid for å få med dem ut og deretter hjem til oss, brannen kom så brått på og de var nok i sjokk. De ble værende hjemme hos oss til brannen ble slukket, sier Wenngren.

– Hva tenkte du da dette skjedde?

– Det gikk så fort. Jeg rakk ikke tenke så mye. Det var nok verre for min samboer som stod og så på, sier Wenngren.

Ekteparet fikk deretter oppfølging hjemme hos Wenngren av både politi, helsepersonell og kriseteam, mens brannvesenet arbeidet med å slukke brannen. Etter hvert ble ekteparet tatt hånd om av pårørende.

UNDERSØKER: Krimteknikere undersøker boligen onsdag. Foto: Morten Andersen / NRK

– Folk bør være forsiktige

Brannmester Fred Mælen forteller at flere liv fort kunne gått tapt uten naboens innsats. Samtidig ber han folk som oppdager brann om å være forsiktige.

– På generelt grunnlag sier vi at folk må være forsiktige med slike ting. Det er vanskelig å si verken ja eller nei, sier brannmesteren.

Fått mange positive tilbakemeldinger

I ettertid har redningsmannen Hans Petter Wenngren fått mye skryt og godord fra folk for hans handlingskraft. Men han reagerte bare på instinktivt, og gjorde det eneste naturlige, sier han.

– Jeg setter pris på godorden. Men det var det eneste naturlige å gjøre. Det var egentlig ikke noe annet alternativ enn å hjelpe, sier Wenngren.