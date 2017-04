Kvinne i 50-årene omkom i brannen i Trondheim

Tirsdag kveld opplyser politiet til NRK at personen som omkom boligbrannen ved Stavne i Trondheim i ettermiddag er en kvinne i 50-årene To personer ble evakuert fra huset.

– De som ble evakuert fra huset er et ektepar i 70- og 80-årene. De er nå tatt hånd om av pårørende, sier operasjonsleder i Sør-Trøndelag politidistrikt, Bernt Tiller.

Politiet fikk melding om brannen klokka 15:38. Huset stod i full fyr da nødetatene kom til stedet.

Holder vakt

Brannfagleder, Trond Fjellsæter, forteller at brannvesenet vil holde vakt ved huset gjennom natta. Foto: Morten Andersen / NRK

Tirsdag kveld klokka 20:30 opplyser brannvesenet at brannen nå er slukket.

– Vi har hatt kontroll på slukkinga ei god stund nå, men nå er huset totalt slukka. Men vi kommer til å følge med dette i noen timer fremover, så vi slipper ikke det helt enda, sier brannfagleder, Trond Fjellsæter, til NRK.

Brannvesenet vil også holde vakt ved huset gjennom natta, opplyser brannlederen.

– Dette er et gammelt hus med en litt annen byggeskikk enn det er i dag. Det betyr at det er en del hulrom og sånne ting, og vi må finne de hulrommene fysisk for å kunne slukke alt.

Kan blusse opp

Han utelukker ikke at brannen kan blusse opp igjen, derfor følges huset nå nøye med av brannvesenet.

Politiet vil også holde vakt ved huset utover natta, opplyser Fjellsæter.

Det er fortsatt uklart hvor brannen har startet.

Vegen åpnet

Riksveg 706 i Trondheim er åpnet igjen mellom rundkjøringene like sør for Marienborgtunnelen etter at vegen var stengt i flere timer på grunn av boligbrannen.