Person omkom i boligbrann i Trondheim

Politiet fikk melding om brannen klokka 15:38. Det var forbipasserende som ringte inn til politiet. Klokka 17:20 bekrefter politiet at én person er funnet omkommet.

De pårørende er varslet.

– Andre og tredje etasje stod i full fyr da vi kom. Vi fikk også beskjed om at det hadde vært to personer i huset og en tredje person som de ikke kunne gjøre rede for, sier innsatsleder på stedet, Tor Inge Aas, til NRK

To personer var berget ut da politiet kom og røykdykkere var inne i huset for å søke etter den tredje personen.

– Dessverre etter ei stund og etter et søk, så ble vedkommende funnet omkommet i huset, sier Aas.

Alle nødetatene og sju brannbiler er på stedet.

Full fyr

Det har vært krevende for brannvesenet å slukke brannen.

Politiet opplyser klokka 16:30 at det ikke er fare for at brannen skal spre seg.

– Det har vært varierende vindforhold, men nå har brannvesenet kontroll på brannen, men det er en utfordring at det fra tid til annen kommer en del vindkast som får brannen til å blusse opp, sier innsatslederen.

Et hus på Breidablikk i Trondheim står i full fyr tirsdag ettermiddag. Video: Øyvind Hermstad

Vegen stengt

Fylkesveg 706 stenges i en periode mellom rundkjøringene like sør for Marienborgtunnelen fordi brannvesenet skal slippes fram til boligbrannen i Thaulowbakken.

Statens vegvesen opplyser at folk må regne med ekstra kø. Omkjøring er mulig via Byåsen eller sentrum.

