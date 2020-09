RBK-spiss Torgeir Børven valgte å bytte klubb etter tre måneder

– Vi fikk inn et bra bud som var riktig for klubben, og etter en dialog med Torgeir følte vi at dette var bra for begge parter, sier sportslig leder Micke Dorsin.

Fjorårets toppscorer i eliteserien, Torgeir Børven, har skrevet toårskontrakt med tyrkiske Ankaragücü.

Det opplyser Ankara-klubben på sitt nettsted. Børven har også sikret seg opsjon på å forlenge kontrakten med et tredje år.

Torgeir Børven ble solgt til Rosenborg fra Odd 30. juni. Han rakk å score seks mål på 16 kamper for trønderne før han byttet klubb.

Hareide mener overgang er greit

Rosenborg-trener Åge Hareide mener det er greit at spissen forlater RBK nå etter bare tre måneder.

– Det er slik i fotballens verden at når tilbud kommer da er det også opp til spilleren selv å vurdere om tilbudene er attraktive nok, sier Hareide og fortsetter.

– Om han har konkludert med at situasjonen hans i Rosenborg er vanskelig i forhold til spilletid og han får et godt tilbud fra en annen klubb, så står han fritt til å gjøre det, sier RBK-treneren.

Trener for Rosenborg, Åge Hareide, har forståelse for at Torgeir Børven har forlatt klubben og skrevet kontrakt med det tyrkiske topplaget. Foto: Fredrik Hagen

Åge Hareide sier klubben er forberedt på at det kan komme gode tilbud fra andre klubber.

– Vi vil ikke stå i veien. Det er viktig å vite det at de som vil være i klubben får være der om de er under kontrakt, og jobbe for å komme på laget. De som vil andre steder får også dra andre steder hvis de vil det, sier Hareide.

Klubb i toppliga

Ankaragücü endte sist i tyrkisk superliga forrige sesong. Som følge av koronapandemien ble det ikke nedrykk fra ligaen, og klubben beholdt dermed plassen på toppnivå.

Ifølge TV 2 betaler den tyrkiske klubben mellom 2,2 og 2,8 millioner kroner for Børven. Det skal være i samme prissjikt som det Rosenborg betalte for ham for tre måneder siden.