Ranheim passerte Start og Ulf – ligger på direkte opprykksplass

To scoringer av Kristoffer Løkberg og én av Aslak Fonn Witry ga Ranheim tre poeng. Vegard Lysvoll ordnet TUILs trøstemål. Resultatet gjør at Ranheim er oppe på 2.-plass i 1. divisjon, sju poeng bak Bodø/Glimt på tabelltoppen.

1-1-resultatet i Sandnes gjør at Ulf og Start blir stående med like mange poeng, åtte poeng bak Bodø/Glimt og ett bak Ranheim. Glimt slo Mjøndalen 2-1 lørdag. Tabelltreer Start er over tabellfirer Ulf på målforskjell.

Tungt for bunnlagene

I bunnen ble det tap for både tabelljumbo Arendal og Elverum på 15.-plass. Kristoffer Stephensens scoring sørget for å gi Åsane 1-0-seier borte mot Arendal, mens Elverum gikk på et surt 3-4-tap hjemme mot Florø. Jonas Enkerud og to mål av Moustapha Ndiaye var ikke nok til poeng. Simen Reksten Solheim, Runar Hove, Endre Kupen og et selvmål ga bortelaget full pott.

Fredrikstad på kvalifiseringsplass så ut til å ta tre viktige poeng etter Ulrik Flos 1-0-scoring, men bortelaget Strømmen berget poengdeling etter Magnus Solems utligning seks minutter før full tid.

Arendal har sju poeng opp til Kongsvinger på sikker plass med sine ti poeng. Elverum har 13 poeng, mens FFK står med 14.

Eriksen utlignet

Daniel Aase sendte bortelaget Start i føringen etter bare elleve spilte minutter i Sandnes søndag. Aase slo til med en vakker volleyscoring for sørlendingene, men Start maktet ikke å holde på ledelsen mot de lyseblå.

I det 76. minutt berget nemlig Ulf poengdeling. Etter stort Ulf-press dunket spissen Kent Håvard Eriksen inn 1-1, et resultat som sto seg kampen ut.

Øvrige resultater søndag: Levanger - Jerv 0-1, Kongsvinger - Ull/Kisa 1-3.