Midt i natten våknet Anne B. Ragde da hun kom på noe hun bare måtte endre i boka. I mørket på kontoret hev hun seg ned på kontorstolen, men det viste seg at den stod med ryggen til.

– Jeg gikk i gulvet så det sang. Der ble jeg liggende ei stund, for det var skikkelig vondt. Det viste seg jeg hadde et avrevet leddbånd i bekkenet, sier hun til NRK.

Men plagene fortsatte og smertene var store. Etter en ny runde med røntgen viste det seg at ryggen var brukket.

Oppsøkte ikke hjelp

Men det tok tid før forfatteren oppsøkte lege på nytt.

– Jeg hadde ikke tid. Jeg skjønte at det var alvorlig, men jeg måtte fullføre boka. Derfor holdt jeg alt hemmelig, også for familien. Det var så store smerter at jeg ikke fikk avisa opp fra gulvet. Jeg brukte langkosten og dro den oppover veggen, forklarer Ragde.

De siste ti dagene stod Anne B. Ragde oppreist og skrev ferdig boken "Liebhaberne".

– Det skjedde veldig mye trist i boka på slutten, så egentlig passet det å ha så vondt. Jeg stod der og gråt. Men i ettertid da jeg skulle lese korrektur, så var det som å lese noe en fremmed hadde skrevet. Jeg ser på setningene i boka hvor jeg skrev med brukket rygg, sier hun.

Utgir kokebok i Frankrike

Like etter at den femte boka i Berlinerpoplene er ute, innrømmer Anne B. Ragde at hun allerede er i gang med neste. Familien Neshov fra Byneset har blitt en folkekjær familie.

– Den sjette boka er påstartet, men den kommer nok ikke til neste år. Jeg må bruke litt tid.

For det er ikke bare familien på Neshov forfatteren fra Trondheim skriver om i disse dager. Hun er også aktuell med ei kokebok som skal gis ut i Frankrike.

– Der ønsker de matrettene fra Berlinerpoplene, så etterspørselen er stor, sier hun.

Selv er Ragde en habil matlager.

– De sier jeg er god til å lage mat. Man kan alltid løfte enkle retter med smaken av litt urter og krydder.

Nå skal Ragde mye ut å reise i høst, men hun sier hun er flink til å slappe av når hun kan. I juletider skal forfatteren feire sin 60-årsdag i Oslo.