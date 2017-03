Trøndersk barnebokforfatter topper bestselgerliste

– Jeg skal fortsette å skrive, og prøve å få til noe nytt, så vi får se om det kommer en bok i løpet av året, sier barnebokforfatter Nina Elisabeth Grøntvedt.

Bøkene hennes står ofte utstilt blant bestselgerne hos bokhandlere, men drømmen var ikke å bli forfatter.

– Jeg ville bli illustratør og har en bachelor i illustrasjon, så jeg kom inn i boksjangeren litt tilfeldig under utdanninga, sier Grøntvedt.

Markedsansvarlig i Aschehoug, Cathrine Nilssen, forteller at barnebøker i Norge selger mellom to og fire tusen opplag, og at mestselgende bøkene er oversatte utenlandske serier.

– Troverdige bøker

– At bøkene til Nina E. Grøntvedt har klart å konkurrere med disse og selge mer er veldig bra. Serien om Oda har vært en fantastisk norsk suksess.

I serien om Oda har hun skrevet "Hei, det er meg!" som ble nominert til Brageprisen, "Absolutt ukyssa", "Supersommer" og "Happy ending, liksom?". Høsten 2016 kom hennes første bok for ungdom: "Rumpa til Ingvar Lykke".

Hun har også skrevet "Den lille helten" og "Den lille helten og kidnapperen"

– Jeg tror grunnen er at hun har en fantastisk evne til å sette seg inn i en 12 år gammel jentes hjerne. Bøkene er troverdige, men og morsomme og kommersielle, sier Nilssen.

Basert på egen oppvekst

Barnebøkene til Nina E. Grøntvedt har solgt over hundre tusen opplag. Foto: Morten Andersen / NRK

Inspirasjonen til bøkene henter Grøntvedt blant annet fra sin egen oppvekst, ting hun opplever hjemme, har sett på TV eller lest i andre bøker.

– Da jeg begynte å skrive syntes jeg det var veldig vanskelig å finne på ting, men etter hvert som jeg skriver mer og mer så oppdager jeg at det bare blir lettere å skrive fritt og heller finner på mer.

Nina E. Grøntvedt har selv barn, men lillesøstera er den som kjenner seg mest igjen i bøkene.

– Søstera mi er tre år yngre enn meg, og jeg er den onde og fæle storesøstera. Og det melker jeg for alt det er verdt i bøkene mine.

– Hva synes lillesøstera di om å bli utlevert på den måten?

– Hun har lurt på hva jeg skulle gjort om jeg ikke hadde henne, for da hadde jeg ikke hatt noe å skrive om. Men hun syntes det er veldig koselig da.

Møter publikummet sitt

Forfatteren beskriver seg selv som vimsete og sier at hun ikke har noen oversikt over hvor mye hun selger eller tjener.

– Så lenge det går så går det, men jeg ble veldig overraska når jeg så hvor mange bøker jeg hadde solgt, jeg visste ikke at det var så mange, sier Grøntvedt.

Hun besøker ofte skoler for å snakke med barn om bøkene sine. På denne måten får hun møte dem som er i målgruppen for bøkene.

– Det er veldig gøy å møte dem, og det hender jo at jeg får noen nye ideer av å være i klassene, sier Grøntvedt.