Mener det er viktig å ta en pause fra nyhetsflommen om korona

Mye er endret i hverdagen til nordmenn i løpet av kort tid.

De mest inngripende tiltakene i fredstid i Norge er satt i verk for å forhindre spredning av koronaviruset. Pauser er bra for den mentale helsa, råder fagfolk.

– For de fleste vil det være et godt råd å ta pauser regelmessig slik nyhetsbildet er nå, sier Ottar Bjerkeset.

Han er professor i psykisk helsearbeid ved Nord universitet i Levanger.

– En tendens til å overtenke

Folk reagerer ulikt på det de leser i nyhetene og det de ser på TV om koronakrisen.

– De som er bekymret og tenker mye vil ha en tendens til å overtenke. For den gruppa er det veldig viktig å ta pause fra media, sier Bjerkeset.

Jo mer vi tenker på det og jo mer vi følger med på nyhetene, jo mer skremmende blir det for oss, forklarer psykiateren.

– Det kan være en ypperlig anledning til å trene seg på å mestre ubehagelige tanker, sier Bjerkeset.

Metaforen tankevirus brukes gjerne innenfor psykologisk behandling. Han sier at andre kan ta lettere på korona-nyheter.

– Vi har den gruppa som har ignorert mer. Det kan hende at de har fulgt med for lite i nyhetsbildet. Da må de kanskje begynne å følge med mer, sier Bjerkeset, som understreker at det er viktig å følge med i media for å få informasjon om smittehygiene og andre tiltak.

FRISK LUFT: Folk på gata i Steinkjer mener det er viktig å koble av fra nyheter om korona. Foto: Tariq Alisubh / NRK

Selger flere puslespill

Folk på gata i Steinkjer i Trøndelag mener mye er forandret.

– Informasjonsstrømmen er skremmende og skummelt. Pauser er viktig, sier Rolf Mellan. Han er i butikken sammen med kona for å få tak i puslespill.

Han er langt fra den eneste, forteller Gjertrud Holand på Steinkjer bokhandel.

– Folk trenger noe annet. Det er en veldig økning i salg av puslespill, spill og aktivitetshefter. Jeg merker en stor forandring. Mye er annerledes og det er en merkelig situasjon, sier Holand.

Elin Bromstad mener det er godt å være ute.

– Det er viktig å komme seg ut, ikke bare se på TV. Jeg er litt lei meg for at biblioteket er stengt. Men det er åpning for å låne bøker på nett, sier Bromstad og utdyper:

– Man må koble av fra det som skjer i verden. Det er ganske heftige bilder og ting man leser, også om hva som kan skje videre.

Her er noen råd

Professoren i psykisk helsearbeid, Ottar Bjerkeset, lister opp disse rådene som kan hjelpe oss i tiden vi er inne i:

Vær sammen med den nærmeste familien. Det gir god livskvalitet for mange

Få frisk luft

Gjenoppta hobbyer du ellers ikke har tid til i en travel hverdag

Se en film eller les ei bok

Bjerkeset forklarer at gode pauser forhindrer overdreven tenkning som kan bidra til at man blir mer usikker og redd. Noe som igjen kan påvirke både nattesøvn og appetitt.