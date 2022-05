Alle har vi vel et mål og en intensjon om å eldes med stil. Noen tyr til dyre hudkremer, andre legger seg under kniven.

Men hva med det som foregår på innsiden av kroppen vår – er vi like flinke til å tenke på det?

I en ny studie har norske forskere sett på sammenhengen mellom proteininntak og skrøpelighet i befolkningen vår i over 20 år.

– Generelt ser vi at inntaket av protein er høyt. Det vil si at unge folk ikke trenger å drikke proteinshaker i tillegg til et normalt kosthold. Det er det heller noen eldre som kan ha behov for, sier Dina Moxness Konglevoll til NRK.

Hun er forsker, stipendiat og klinisk ernæringsfysiolog ved Universitetet i Oslo.

Forskerne ønsker å slå et slag for det viktige næringsstoffet. Et godt inntak av proteiner i voksen alder er rett og slett svært viktig for vedlikehold av kroppen vår.

Det man spiste i 1994 ga utslag i 2016

Den nye studien baserer seg på tall fra Tromsøundersøkelsen og inkluderer nesten 4000 deltagere. Alle har besvart ulike spørreskjema i løpet av flere perioder. Spørsmålene handler om kosthold og spisevaner.

Ut fra dataene som er samlet inn, har forskerne kunnet studere både matinntak og konsekvensene av kosten.

Dina Moxness Konglevoll er en av forskerne bak studien, som er et samarbeid med Norges arktiske universitet. Foto: Privat

De så blant annet på hva deltagerne spiste i 1994 og hvilke utslag dette hadde på helsen deres i 2016.

– Da kom det fram at jo mer protein man spiste, desto lavere var risikoen for skrøpelighet. Og man vet at skrøpelighet blant annet er med på å framskynde tidlig aldring. Dette understreker hvor viktig det er å følge kostrådene for inntak av proteiner, som sier at proteiner bør utgjøre en større del av kostholdet etter fylte 65 år, sier forskeren.

Likevel ser man at inntak av proteiner er svært viktig allerede fra 40-årsalderen.

– Det er med på å øke sjansene for en sunn alderdom.

Fysisk skrøpelighet er en sammensatt tilstand hos eldre. Den fører til nedsatt fysisk og funksjonell kapasitet, samt økt sårbarhet for sykdom og andre utfordringer.

Så mye bør man få i seg

Ifølge norske kostråd blir man anbefalt et daglig inntak av protein på 0,8–1,5 gram per kilo. Disse tallene gjelder alle voksne fra 18 til 65 år. For folk over 65 er anbefalingene 1,1–1,3 gram per kilo.

Det vil si at en voksen person som veier 60 kilo, bør spise mellom 48–90 gram protein hver dag. Dersom denne personen er over 65 år, bør inntaket være på 66–78 gram protein.

– En tommelfingerregel er at vi trenger omkring ett gram protein per kilo vi veier, sier Konglevoll.

Hun anbefaler at man leser innholdsbetegnelsen på matvarene man handler. Slik kan man få en bedre oversikt over hvilke varer som inneholder mye og lite protein.

Gode tips fra forskerne Ekspandér faktaboks Les innholdsbetegnelsen på matvarer i butikken. Der står det oppgitt «gram protein per 100 g», og slik får man en bedre oversikt over hvilke matvarer som har mye og lite protein. For folk med nedsatt appetitt, som ikke får i seg nok mat og/eller energi, er proteinpulver eller ferdige produkter som protienshakes og proteinbarer gode alternativer. Disse er enkle kilder til både energi og protein, men bør ikke erstatte vanlig mat. Ved å kombinere ulike typer planteprotein samtidig – og blande korn eller frø med linser og erter, så øker «proteinkvaliteten» på måltidet som helhet. Den britiske favoritten «beans on toast» et ypperlig eksempel.

Tisser ut overskuddet

Mange tyr til proteindrikker for å bygge muskler og innta nok næring. Foto: Colourbox

Mange forbinder kanskje inntak av proteiner med kroppsbyggere og trening. Men ifølge statistikken, er det ikke denne gruppen som har størst behov.

Å innta mer protein enn vi trenger har ikke noe for seg. Kroppen vår vil ikke klare å bruke overskuddet. Det tisser vi bare ut igjen, forklarer ernæringsfysiologen.

– Slike proteinshaker kan være enkle kilder til protein dersom det på andre måter vil være problematisk å få i seg nok. Dette kan være mangel på matlyst, tidsnød eller sykdom. Men disse shakene bør ikke erstatte vanlig og naturlig mat. Ofte mangler de andre viktige næringsstoffer og vitaminer.