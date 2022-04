Keilen er med i Facebook-gruppen Carnivore Norge. Den ble opprettet i 2018 og har per dags dato vokst seg til over 1100 medlemmer. Det finnes også en lukket versjon av gruppen med 2 300 medlemmer.

Administrator i gruppen forteller at det stadig er økende interesse for dietten som går ut på at man kun spiser animalske produkter.

Carnivore-dietten: Ekspandér faktaboks På dietten spiser man i utgangspunktet kun animalsk fett og protein.

Noen inkluderer egg og meieriprodukter, men de fleste holder seg utelukkende til kjøtt, spesielt oksekjøtt, svinekjøtt, lam, kylling, fisk og annen sjømat.

Carnivore-miljøet hevder at å spise kun animalsk mat og eliminere karbohydrater (planter) fører til minst mulig skade på kroppen.

De som går på dietten, mener den kan bedre flere sykdommer og symptomer relatert til feil kosthold. (Kilde: Carnivore Norge) Jøran Hjelmesæth, leder av Nasjonalt råd for ernæring og professor ved Universitetet i Oslo, avdarer sterkt mot dietten. Og helsemyndighetene i Norge og Verdens helseorganisasjon anbefaler å ikke spise mer enn 500 gram rent kjøtt i uka.

Ipsos har for tredje året på rad gjennomført en undersøkelse for Orklas Bærekraftsbarometer. Mens tallene derfra viser at 1 av 3 unge voksne spiser mindre kjøtt, har Keilen gått motsatt vei.

– Tenkte det var helt galimatias

Keilen har slitt med IBS. Etter å ha prøvd flere andre dietter, kom han over en video hvor en australsk lege fortalte at han hadde bedret fordøyelsen til en gruppe mennesker ved å fjerne planter fra kostholdet deres.

– Jeg tenkte jo at det var helt galimatias. Vi har jo hørt hele livet at en må spise mer fiber for god fordøyelse. Jeg prøvde dietten i 30 dager. Det bedret fordøyelsen min så mye at det ikke var noen vei tilbake.

Nå er Carnivore-dietten, med rødt kjøtt, sjømat og egg, hans hovedkilde til mat.

Keilen har i ettertid prøvd å reintrodusere noen planter, men har opplevd at det har forverret fordøyelsen igjen. Foto: Helene Alsaker / NRK

Keilen og resten av carnivore-miljøet argumenter for at dietten har helsefordeler, og at forskningen på området er for dårlig.

– Det er nesten ingen studier hvor kjøtt har blitt forsket på isolert. Det hadde vært interessant å se en større studie hvor helt vanlige folk går over til en carnivore-diett og se hva som skjer.

– Vi advarer sterkt mot denne typen dietter

Jøran Hjelmesæth er leder av Nasjonalt råd for ernæring og professor ved Universitetet i Oslo.

Han bekrefter at det ikke finnes gode vitenskapelige studier som kan bekrefte eller avkrefte faren ved Carnivore-dietten, men sier at det finnes mer enn nok informasjon til å si at dietten er helseskadelig.

Jøran Hjelmesæth sier at planter og fiber kan være irriterende for folk med IBS, men at det finnes andre behandlingsalternativer enn denne typen diett. Foto: Russell A. Jacobsen / Sykehuset i Vestfold

– Dette er noe som sterkt frarådes fra oss som har satt oss inn i effekten av ulike matvarer og dietter. Vi er redd for at dette kan gi en økt risiko for fremtidig sykdom.

Helsemyndighetene i Norge og Verdens helseorganisasjon anbefaler å ikke spise mer enn 500 gram rent kjøtt i uka.

Hjelmesæth sier at for mye kjøtt øker risikoen for kreft i tykktarmen, hjerteinfarkt og hjerneslag.

– Du får ikke symptomer på disse tingene. At mange føler velvære, er jeg ikke i tvil om, men det betyr ikke at de har noe lavere risiko for fremtidig alvorlig sykdom. Det kan bli en falsk trygghetsfølelse.

– Får høre at jeg ødelegger miljøet

Keilen forteller at det i carnivore-miljøet er ønsker om å finansiere en mer omfattende studie.

– Hvis det viser seg at det røde kjøttet og det mettede fettet alene bidrar til at vi får en høyere dødelighet, vil jeg også tenke at jeg må revurdere. Jeg gjør ikke dette for å drite i forskere.

Keilen forteller at han har fått kritikk fra både venner og bekjente, men mener at det viktigste er å føle seg bra, uansett hvilken diett man går på. Foto: Helene Alsaker / NRK

Han forteller at han i tillegg til spørsmål rundt helse, ofte får kommentarer om miljø.

Undersøkelsen gjennomført av IPSOS, viser at miljøinteressen er en stor grunn til at unge ofte spiser plantebasert.

Keilen mener at man også kan gjennomføre en kjøttbasert diett på en bærekraftig og etisk måte.

– Du får jo høre at du ødelegger miljøet, men vi gjør ikke dette for å være forferdelig mot miljøet. Alt avhenger av hvordan kjøttet er produsert. Istedenfor å si at folk skal slutte å spise kjøtt, bør vi forbrukere heller stille krav til bærekraft og dyrevelferd.