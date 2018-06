Politikerne trodde ikke historien om RBK-taket var sann – nå griper de inn

Øystein Siim og Arne Martinsen har fått henvendelser fra hele landet etter at saken om RBK-taket ble kjent.

Saken dreier seg om at Trondheim kommune mener supporternes hyllest til Rosenborg kan være ulovlig reklame. Dette har fått nordmenn over hele landet, deriblant jurister og politikere, til å engasjere seg.

Arbeiderpartiet i Trondheim er blant dem som tar saken på alvor. Tirsdag skal RBK-taket opp i bygningsrådet.

Kommunalråd Sissel Trønsdal har fremmet forslag om å vedta at logoen på garasjetaket skal bestå.

Har tro på flertall i bygningsrådet

– Kommunen har opptrådt i overkant firkantet. Det er ikke slik kommunen skal bruke ressursene sine, mener Trønsdal.

Hun har foreløpig ikke fått noen signaler fra øvrige partier ennå, men har stor tror på at hun får gjennomslag.

Sissel Trønsdal (Ap) mener RBK-taket ikke bør tolkes som noe annet enn en hyllest til RBK. Flere politikere i Trondheim sier det samme. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

– Jeg både tror og håper jeg får støtte fra flertallet. Jeg vil tro dette er en sak vi ikke trenger å være uenige i, sier hun.

Også KrF og Frp ytrer sin støtte til RBK-supporterne.

– Jeg begynte først å spekulere i om dette i hele tatt var sant. Det minner om en praksis der kommunen leter etter grunner til å si nei og å gjøre det vanskelig for folk. Sånn kan vi ikke holde på, sier Elin Marie Andreassen, kommunalråd for Frp i Trondheim.

Geirmund Lykke, kommunalråd og gruppeleder for KrF, mener RBK-logoen ikke bør tolkes som noe annet enn et folkelig uttrykk for en lidenskap.

– Jeg er overrasket over at noen finner det nødvendig å lage en sak av dette, sier han.

Byggesakskontoret i Trondheim tok tak i denne saken etter henvendelse fra publikum – slik de alltid gjør når de får tilbakemeldinger.

– Byggesakskontoret viser til at dette er en liten sak for oss som ikke er blitt prioritert. Saken er fortsatt under utredning og vi har ikke konkludert, sier juridisk rådgiver Ingeborg Semundseth.

Garasjen med RBK-taket ligger ved gamle E6 øst for Trondheim sentrum. Du trenger javascript for å se video. Garasjen med RBK-taket ligger ved gamle E6 øst for Trondheim sentrum.

Vil male også den andre takflaten

Øystein Siim eier garasjen. Sammen med Arne Martinsen brukte han store deler av fjor sommer på å male RBK-logoen på den ene takflaten.

– Vi så på det som en hyllest, ikke som reklame. Rosenborg-reklame er det da nok av rundt om i Trondheim. Jeg ble sjokkert da vi fikk brev fra kommunen om at taket er ulovlig reklame, sier Siim.

Minst like sjokkert er han nå – over den voldsomme responsen han har fått.

– Engasjementet i sosiale medier har vært enormt, og jeg har fått telefoner fra hele landet. Noen har tilbudt å stille med juridisk hjelp. Dette er en bekk som er blitt til ei elv, sier Siim, som er takknemlig for at saken nå fremmes i bygningsrådet.

Før alt styret med RBK-taket, hadde kameratene planer om å male den andre takflata med Ranheims logo. Planen blir trolig realisert.

– Jeg er en ekte Ranheims-gutt, og vil selvsagt hylle Ranheim for det de har fått til i år. Men denne gangen skal vi søke først, ler Siim.