Frykter de må male over RBK-taket – kommunen mener det er ulovlig reklame

Øystein Siim og Arne Martinsen har vært ihuga Rosenborg-supportere hele livet. I fjor, i forbindelse med klubbens 100-årsjubileum, ville kameratene gi en hyllest til fotballaget i deres hjerter. En hyllest i form av en enorm RBK-logo malt på den ene takflaten til en garasje ved gamle E6 nord i Trondheim.

– Gutter flest har mange ideer, og denne ble gjennomført etter litt om og men. Det var en del arbeid – tok nesten hele sommeren før vi ble ferdig, sier Martinsen.

Nå, snart et år etter at jobben var gjort, frykter kameratene at taket må males på nytt.

Anses som reklameinnretning

Trondheim kommune har nemlig kommet på banen. I et brev skriver de at kameratene skulle ha søkt om lov.

«Til din orientering så fremkommer det i lovens forarbeider at reklame som er malt på utendørs vegg, skal anses som en reklameinnretning i lovens forstand», skriver Byggesakskontoret i Trondheim kommune.

Siim og Martinsen hadde ikke tenkt tanken på at noen ville oppfatte dette som reklame.

– Rosenborg-taket bør regnes som meningsytring eller gatekunst, ikke reklame eller skilt, mener Martinsen, som i likhet med Siim hadde håpet kommunen ville brukt ressursene sine annerledes.

– Skattepengene til folk bør gå til noe annet enn det at vi leker oss med en logo vi elsker, sier Siim.

De har en måned på seg på å søke om lov til å beholde taket.

– Viktig å ettergå slike tiltak

Trondheim kommune valgte å gå videre med RBK-taket etter at de fikk en henvendelse om det. Det sier juridisk rådgiver ved byggesakskontoret, Ingeborg Semundseth:

– Utførelse av søknadspliktige tiltak som ikke er omsøkt og godkjent, anses som et brudd på plan- og bygningslovgivningen. Det er viktig å ettergå alle slike tiltak for å få brakt disse orden.

Semundseth sier at publikum stadig kontakter byggesakskontoret med spørsmål om ulike tiltak er godkjente.

Det lar seg ikke uten videre besvare om RBK-taket skal regnes som reklame eller en «hyllest» eller liknende, sier advokat med ekspertise på markedsrett, Andreas Nordby.

– Det beror på hvilket regelverk vi ser på. Etter markedsføringsloven er det nærliggende å si at dette ikke er reklame. Definisjonen på reklame er, enkelt sagt, å fremme salg av et produkt eller en tjeneste. Det er neppe hensikten her, sier Nordby.

– Taket har vært slik i snart ett år, så det er rart at kommunen griper inn først nå, mener Øystein Siim (t.v.) Han eier garasjen i Trondheim, og fikk hjelp av Arne Martinsen til å male RBK-logoen. Foto: Tone Iversen / NRK

– Annerledes hvis vi hadde malt Molde-logoen

Inntil nå har Rosenborg-taket kun fått positiv respons, ifølge Øystein Siim og Arne Martinsen. Rosenborg-supporterne blir svært skuffet om de nå må male taket i en nøytralt farge.

– Nå må vi bare søke som vanlig. Vi håper kommunen ser ironien i dette, slik at vi får beholde taket. Det er blitt et landemerke, til glede for folk i biler og fly, sier Siim.

Martinsen mener saken ville vært en helt annen hvis Rosenborg-taket skapte uro i samfunnet:

– Det ville vært annerledes hvis vi hadde malt Molde-logoen, som kan oppleves negativt her. Vi er i Rosenborg-land. Jeg ser ingen grunn til at kommunen skal gripe inn, og mener de bør bruke skjønn.

Dersom kameratene får beholde taket slik det er, vil de gjøre det enda mer iøynefallende. De har planer om å male den andre takflaten i blått og hvitt ...

– Du skal ikke se bort fra at det blir Ranheim Fotball på andre siden, smiler Siim.