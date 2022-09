NRK har nylig omtalt at politiet opplever en stor økning i henvendelser fra fortvilte jenter og kvinner som opplever å få navnet sitt hengt ut på forum for nakenbilder på nett.

Her samarbeider norske menn om å finne nakenbilder av jenter og kvinner, der det legges ut fullt navn, alder, bosted og bilder.

– Det har spesielt vært nå de siste dagene at vi har fått veldig mange henvendelser på dette, sa Anita Kjønnøy, fagleder for nettpatruljen i Trøndelag politidistrikt til NRK.

Nå advarer politiet også om at flere gutter og menn den siste tiden har opplevd å bli seksuelt utpresset.

Dette har skjedd etter å ha blitt lurt til å sende nakenbilder eller onanere på webkamera til det som virker som jevnaldrende jenter.

– Dette gjelder hele landet, sier Kjønnøy.

Organiserte kriminelle

Politiet har den siste tiden mottatt flere henvendelser fra trøndere mellom 14 til 35 år. Det skal dreie seg om over ti henvendelser der menn skal ha blitt presset for penger, etter å ha blitt lurt til seksuell aktivitet på webkamera.

Det har fremstått som forespørsler fra unge kvinner, men har i realiteten vært fra organiserte kriminelle, opplyser politiet.

Etter samtalen har blitt avsluttet har mennene og guttene fått pengekrav, med trusler om at videoen blir delt med hele vennelisten dersom de ikke betaler.

– Vi frykter at det er store mørketall, og opplever at dette er skambelagt og vanskelig å snakke om for de som blir utsatt for dette, sier politioverbetjent og fagleder i Nettpatruljen i Trøndelag, Anita Kjønnøy.

Anita Kjønnøy er fagleder for nettpatruljen i Trøndelag politidistrikt. Hun advarer gutter og menn mot å dele seksuelt materiale av seg selv med fremmede. Foto: Frida J. Krüger / NRK

Kripos: økning i flere land

Kripos er også bekymret for økningen av seksuell utpressing. I en pressemelding skriver de at unge gutter helt ned i 14-årsalderen presses for penger av det som fremstår som organiserte kriminelle grupper.

Både Kripos og politimyndigheter i andre land har den siste tiden sett en økning av tilfeller der unge gutter presses for penger etter å ha delt penisbilder eller onanert på webkamera.

– Guttene blir umiddelbart utsatt for et pengekrav, med trusler om at bildene deles offentlig hvis de ikke betaler. Gjerningspersonen er ofte pågående ved å sende mange meldinger, trolig for å stresse fornærmede ytterligere, sier politibetjent Thale Parker ved seksjon for internettrelaterte overgrep ved Kripos.

Oppfordrer til varsomhet

Politiet oppfordrer gutter og menn til å være svært varsomme når de chatter og har videosamtaler med personer de ikke kjenner eller har møtt.

Utpressingen starter ofte med en oppfordring til mennene om å chatte privat.

– Dette er organiserte kriminelle som fremstår svært troverdige, helt til videosamtalen er over og pengekravet kommer. Ettersom vi daglig oppdager nye saker i Trøndelag, ønsker vi å advare mot dette. Ikke la deg lure, sier Anita Kjønnøy.

De oppfordrer alle som har blitt utsatt for dette om å snakke med noen man stoler på. Selv om det kan være skambelagt er det viktig å ikke sitte alene med opplevelser, skriver politiet i en pressemelding.

– Politiet ser alvorlig på dette, fordi det krenker barn og unges kropp og seksualitet, og kan påvirke psykisk helse. Politiet kan sette utsatte i kontakt med hjelpeapparat og etterforske sakene, også i samarbeid med andre lands politi, sier Anita Kjønnøy.

Politiet med flere råd

Politiet har en rekke råd for å unngå å bli offer for seksuell utpressing:

Ha et bevisst forhold til hva du deler

Vurder å skjule vennelisten din på sosiale medier

En lukket profil gjør det vanskeligere for kriminelle

Vær forsiktig dersom noen du ikke kjenner tar direktekontakt eller ønsker privat chat

Dette er rådene til politiet dersom du blir utsatt for seksuell utpressing: