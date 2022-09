På forumet Reddit finnes flere tråder der menn deler fullt navn, alder og bosted på unge jenter i håp om å få tak i nakenbilder av dem.

Noen eksempler:

«Noen som har bilder av hu her?» spørres det i et innlegg med et bilde av en påkledd og smilende ung kvinne med briller.

«Har noen Mega av XX og XX?». Mega er en fildelingstjeneste. På litt over en uke har fem menn svart at de har slike bilder av de navngitte kvinnene.

Det etterspørres bilder av unge kvinner med fullt navn, alder, bosted og bilder.

En av de mest populære trådene har 4132 medlemmer og flere hundre innlegg.

Politiet merker en klar økning i personer som tar kontakt i forbindelse med å få navnet sitt delt i slike forum.

– Det har spesielt vært nå de siste dagene at vi har fått veldig mange henvendelser på dette.

Det sier Anita Kjønnøy, fagleder for nettpatruljen i Trøndelag politidistrikt.

Fikk panikk

En 19 år gammel kvinne fra Trøndelag opplevde nylig å få navnet sitt lagt ut på en Reddit-tråd for nakenbilder. Hun ble sjokkert da en venninne fortalte at navnet hennes lå der.

– Jeg fikk helt panikk over at noen spurte etter bilder av meg. Det er veldig ekkelt å tenke på at det er noen der ute som prøver å finne nakenbilder av meg.

Det sier kvinnen som ønsker å være anonym. Hun ble også usikker av tanken på om det var noen hun kjente, eller en fremmed, eldre mann.

Skjermdump av innlegg der det fulle navnet til kvinnen fra Trøndelag ble delt. Foto: Skjermdump

19-åringen vet at flere kvinner har opplevd at det spres nakenbilder som påstås å være av dem, selv om det er en annen kvinne. Hun er redd for å oppleve det samme, etter navnet hennes ble delt i forumet.

– Selv om det ikke finnes nakenbilder av meg, så er det stressende om noen sender nakenbilder og sier at det er meg og at det spres overalt.

Kvinnen fikk venninnen sin til å rapportere innlegget til Reddit. Innlegget har blitt fjernet, men 19-åringen har oppdaget nye innlegg i ettertid.

– Jeg vil ikke at navnet mitt skal være der.

Opplevde utpressing

NRK har vært i kontakt med flere kvinner som har opplevd å få navnet sitt og bilder spredt på Reddit-trådene.

En anonym kvinne opplevde at navnet hennes ble spredt i forum for nakenbilder på Reddit og Discord. Det ble lagt ut bilder der som angivelig skulle være av kvinnen, men som var en annen. Hun opplevde at en mann prøvde å utpresse henne for å få flere nakenbilder.

Kvinnen har nå fjernet etternavnet sitt på alle sosiale medier og prøver å holde en så lav profil som mulig, for å unngå lignende opplevelser i fremtiden.

K Kvinne: Dette var selvfølgelig ikke meg, og først ble jeg jo letta, men det var jo ikke ett sjokk. Men etterhvert følte jeg et ubehag ettersom disse folkene selger disse bildene som «meg» og folk tror det er meg.

En kvinne fra Lillehammer har anmeldt utpressing og spredning av nakenbilder på Reddit, Discord og 4Chan. Nakenbildene hadde hun selv delt da hun var 18 år. Hun forteller at politiet henla saken syv dager senere.

Hun opplever stadig at det deles og etterspørres bilder av henne.

K Kvinne: Jeg har bare akseptert at bilder av meg ligger på nett for alltid, familie og nærmeste er informert tilfelle de skal motta noe eller utpressing osv. Lærte meg at man får bare se fremover, man får ikke endret fortiden til tross for at den hjemsøker meg daglig.

Tips fra jenter ned i 13-årsalderen

Nettpatruljen i Trøndelag politidistrikt har merket en stor økning i antall henvendelser fra jenter og kvinner som får navnet sitt delt på slike Reddit-tråder.

Bare i Trøndelag har politiet fått 10–15 tips de siste par dagene, sier Anita Kjønnøy, fagleder for nettpatruljen i Trøndelag politidistrikt.

Politiet har snakket med jenter helt ned i 13-årsalderen som har opplevd å få navnet sitt delt på tråder for deling av nakenbilder.

Kjønnøy vet ikke hvorfor antallet henvendelser har økt så mye de siste dagene. Hun forteller at jentene og kvinnene de snakker med opplever det som svært ubehagelig å få navnet sitt spredt på slike sider.

– Det er fælt å vite at navnet deres ligger ut på en slik side der folk egentlig bare kan gå og shoppe bilder av dem, sier Kjønnøy.

Hun påpeker at det er straffbart å dele seksualiserte bilder av barn. Det er også straffbart å dele seksualisert materiale av noen som ikke har samtykket til det.

Anita Kjønnøy er fagleder for nettpatruljen i Trøndelag politidistrikt. Hun sier politiet har mottatt 10–15 tips om kvinner og jenter som har fått navnet sitt hengt ut i forum for nakenbilder, kun de siste dagene. Foto: Frida J. Krüger / NRK

Klar økning

Nettpatruljen opplever en generell økning i deling av seksualiserte bilder, voldsvideoer og annet krenkende materiale.

– Vi ser alvorlig på det, sier Kjønnøy.

Nettpatruljene patruljerer nettsider der de vet bilder deles, i tillegg til å chatte med barn, unge og voksne. De veileder de som ønsker å anmelde, i tillegg til at de selv kan opprette straffesaker.

Patruljene jobber også forebyggende opp mot både unge, foreldre, skole og andre som jobber med barn og unge, sier faglederen.

– Vi opplever at flere ikke vet at det er straffbart. Vi har en jobb å gjøre i forhold til opplysning om straffbarheten i det, sier hun.

I tråden diskuteres det om noen har nakenbilder av en fullt navngitt kvinne. Foto: Skjermdump

Kripos: – Kjempeutfordring

Kripos har også fått inn flere tips i det siste om deling av navn og bilder på Reddit og andre forum. Det sier Hanne Andreassen, forebygger på seksjon for internettrelaterte overgrep i Kripos.

Hun betegner problemet med deling av krenkende materiale og nakenbilder på slike nettsider som stort.

– Det er en kjempeutfordring at disse forumene blir brukt på denne måten, og at så mange tenker så lite over hva de gjør, sier Andreassen.

Andreassen sier det kommer an på alder og setting om det er straffbart å legge ut andres navn, alder og bosted for å etterspørre nakenbilder.

– Man risikerer straffeansvar dersom materiale blir delt.

Hanne Andreassen er forebygger på seksjon for internettrelaterte overgrep i Kripos. Hun ser på nettforum for deling av nakenbilder som en kjempeutfordring. Foto: Stian Sørum Røkenes / NRK

Kan ikke stenge forum

For Kripos er det utfordrende å jobbe med spredning av nakenbilder på forum som Reddit. Dette er fordi tjenestetilbyderne ofte er underlagt utenlandske lovverk.

Politiet kan ikke legge ned forum, men de kan rapportere tråder og poster til de ansvarlige plattformene. De oppfordrer alle som oppdager slike forum om å tipse politiet.

– Flere kvinner vi har pratet med er skeptiske til at trådene stenges, fordi de da får mindre kontroll over hvor navnet deres og eventuelle bilder deles. Er politiet kjent med denne problemstillingen?

– Det er en generell problemstilling når det gjelder forebygging. Stenger man en arena, så vil det forflytte seg. Men ofte ser man at det blir forminsket i styrke når aktiviteten må flyttes.

Vil du kontakte nettpatruljene? Ekspandér faktaboks Politiets nettpatrulje - Agder, @politietagder (Instagram), @politiagder (Twitter)

Politiet i Finnmark, @politifinnmark (Instagram)

Politiet i Innlandet, @innlandetpd (Snapchat), @politiinnlandet (Twitter) @politietiinnlandet (Instagram)

Politiets nettpatrulje Møre og Romsdal, @nettpatruljen_mrpd (Instagram), @forebyggendesm (Snapchat), @politiMRpd (Twitter)

Politiets nettpatrulje – Nordland, @politinordland (Instagram), @politinordland (Twitter)

Politiets nettpatrulje - Sør-Vest, @politisorvest (Instagram), @politikongepark (Snapchat), @politietsorvest (Twitter), @politietsorvest (TIKTOK), @politietsorvest (Facebook) Discord: Nettbetjent Sør-Vest#1067

Politiets nettpatrulje - Sør-Øst, @politietsorost (Instagram), @politietsorost (Twitter) Minecraft: PolitiSorOst1, PolitiSorOst2 Fortnite: PolitiSorOst1, PolitiSorOst2

Politiets nettpatrulje - Troms , @politietitroms (Instagram), @polititroms (Twitter)

Politiets nettpatrulje Trøndelag, @politietitrondelag (Instagram) @politietitrondelag (TikTok)

Politiets nettpatrulje - Vest, @politivest (Instagram), @politivest (TikTok), @politivest (Twitter) Fortnite: PolitiVest1 Minecraft: PolitiVest1

Politiets Nettpatrulje – Øst, @nettpatruljen_ost_pd (Instagram), @politietost (twitter) Fortnite: PolitiØst1, PolitiØst2

Politiet i Oslo, Asker og Bærum, @nettpatruljen (Instagram), @nettpatoslo (Snapchat), @oslopolitiops (Twitter) Minecraft: PolitiOslo1, PolitiOslo2 Fortnite: PolitiOslo1, PolitiOslo2, PolitiOslo3 League of Legends: PolitibetjentOslo Twitch: PolitietsNettpatruljeOslo Discord: Nettpatruljenoslo#3379 Discord: Nettpatruljenoslo2#5894

Tar det på størst mulig alvor

I en e-post svarer Reddit til NRK at de tar tematikken på størst mulig alvor.

– Vi har dedikert et internt sikkerhetsteam som både bruker automatiske verktøy og mennesker som vurderer og avslører innhold som ikke har samtykke.

De sier at reglene for bruk av Reddit sier tydelig at å dele innhold som ikke har samtykke, er strengt forbudt. Det gjelder også falskt innhold.

Reddit sier også at de har nulltoleranse for overgrepsmateriale mot barn og annen form for seksualisering av mindreårige.