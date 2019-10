Spiste sin egen hest – nå får Pia (18) hatmeldinger fra hele verden

– Det er mulig at jeg er blitt verdens mest hatede 18-åring.

For en uke siden publiserte Pia Olden fra Bjugn i Trøndelag et bilde på Facebook, som har gitt henne drapstrusler og hatemeldinger. Ikke bare på norsk. Russisk, fransk, spansk ... Lista er lang.

Bildet viser et kjøttmåltid. Hennes tidligere hest, Drifting Speed, som ligger på fatet.

– Mange skriver at jeg er psykopat, at de håper jeg ikke får barn og at jeg bør fratas retten til å ha dyr, sier Olden.

HESTEKJØTT: Bildet av dette matfatet har fått folk fra både Russland og Spania til å reagere. Foto: Privat

Mener hun er fremstilt som kaldblodig morder

Britiske Daily Mail og amerikanske New York Post har skrevet om 18-åringen som spiste sin egen hest.

– I avisene høres jeg ut som en kaldblodig morder, som plutselig en dag ble sulten og gikk i stallen og drepte hesten min, sier Olden.

Hun understreker at virkeligheten er en helt annen. Hesten hadde ifølge Olden en skade, som hun ikke ville ha blitt frisk og smertefri fra. Slik hesteeieren så det, var avliving eneste utvei.

– Hesten måtte dessverre avlives, og siden hun har fått lite medisiner gjennom livet, kunne hun konsumeres som menneskemat. Det var et tungt valg. Tårene rant på vei til slakteriet, mens jeg var der og på vei hjem.

PROVOSERTE MANGE: Pia Olden (18) ville heller at hesten skulle bli til mat enn søppel etter at hun måtte avlive den. Foto: Privat

Føler seg misforstått

Olden, som også er kokkelærling, mener hun tok et riktig valg.

– Jeg vet at jeg tok det riktige valget for meg, ved å la hesten gjøre nytte for seg etter dens død. For meg var det ikke riktig å grave ned eller kaste så mye førsteklasses kjøtt.

18-åringen er skremt over reaksjonene, og mener det viser hvordan samfunnet har utviklet seg. Hun føler seg misforstått.

MYE HAT: Pia Olden har fått en rekke hatefulle meldinger etter at hun la ut bilde av biffer fra sin egen hest på Facebook. Foto: Bildemontasje: Hege Tøndel Jonli

– Man spiser liksom ikke hesten sin, og deler det i hvert fall ikke på Facebook. Men hvorfor skal folk få legge ut bilde av fredagstacoen sin, mens jeg ikke får legge ut bilde av fredagsbiffen min, spør hun.

Selv om innlegget har skapt reaksjoner verden over, står Olden fortsatt støtt i valget om å dele hestebiffen i sosiale medier.

– Jeg angrer ikke. Det at det eskalerte så mye, sier mye mer om dagens samfunn, enn det sier om meg.

TØFT VALG: Det var tungt for Pia å ta avgjørelsen om å avlive hesten Drifting Speed i fjor. Foto: Privat

Hvorfor er det tabu å spise hest?

– Det å spise hestekjøtt har vært tabu i Norge helt siden eldre tider, sier forsker Annechen Bahr Bugge.

Hun har spesialisert seg på nordmenns spisevaner, og og skriver om temaet i boken «Fattigmenn, tilslørte bondepiker og rike riddere».

Ifølge Bahr Bugge er det forholdet vi mennesker har til hesten og oppfatningene av den som gjør den «uspiselig».

– Det er i utgangspunktet like spiselig å spise hest som for eksempel svin. Men hva som ses på som spiselig og uspiselig avhenger av hvilken matkultur du kommer fra, sier hun.

TABU: Forsker Annechen Bahr Bugge sier at sosiale konstruksjoner avgjør hva som er spiselig og uspiselig. Foto: Eivind Røhne / OsloMet

I mellomkrigstiden arbeidet forfatteren og kulturarbeideren Hulda Garborg, og flere med henne, for at nordmenn skulle begynne å spise mer hestekjøtt.

Selv om hesten var et bruksdyr, ble den i svært liten grad spist etter endt tjeneste.

– Rundt andre verdenskrig var det derfor vanlig å bytte dyr med naboen. Mange opplevde det som trøblete å spise sin egen hest, gris eller kanin, forklarer Bahr Bugge.

Hun har fått med seg saken om Olden, og kaller henne nytenkende.

– Vi er blitt mer opptatt av et bærekraftig kosthold, og sett i det lyset er jo Olden sin handling flott. Hun valgte å la hesten bli til mat heller enn å la den råtne og bli til søppel.