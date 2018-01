Petter Northug har fått påvist parainfluensa

– Petter Northug har fått alle prøvesvarene og har fått påvist parainfluensavirus, opplyser skistjernens manager, Are Sørum Langås til Adresseavisen.

Må løsne

Parainfluensviruset medfører feber, forkjølelsesymptomer og redusert allmenntilstand, og det vil ta rundt to uker før Northug vil være tilbake i trening igjen.

– Legen sier at det tar ti til femten dager før han blir frisk. Da kan han starte forsiktig med trening. Det viktigste for Petter er at det begynner å løsne, sier Sørum Langås.

– Kan henge i lenge

Landslagslege Petter Olberg forteller at det ikke er noe spesiell behandling av parainfluensaviruset.

– Kroppen må ordne opp selv. Det er veldig kjedelig for en toppidrettsutøver i sesong. Man blir satt tilbake, og noen virus kan henge i lenge. Det avhenger av hvor vidt man har vært borte i det før og bygd antistoffer, sier Olberg til Adresseavisen.

En uke uten trening

Han sier at det generelt går minst en uke uten at man kan trene.

– Av og til lenger. Man må være kvitt feber og lett hoste, sier Olberg.

– Noe kunne vært gjort annerledes

Med to sykdomsrunder, har Petter Northug nesten ikke gått renn i vinter. Northug har vært syk siden han gikk Skandinavisk Cup i Piteå for nesten to uker siden. Dermed mistet han en viktig sprint i NM forrige uke, og har ikke klart å bli frisk i tide til rennet i Planica.

– Nå er vi i midten av januar. Petter har ikke gått skirenn, og skal ikke til OL. Da sier det jo seg selv at noe kunne vært gjort annerledes, sier Kveen til NRK.

– Hva har motgangen disse sesongene gjort med motivasjonen hans for å fortsette?

– Motivasjonen fikk jo seg en knekk rundt nyttår, og den blir ikke bedre når han får en ny runde med sykdom, og ikke kan gå skirenn. Han skulle helst gått NM og i Planica, men når han ikke er i stand til det så får man tar det fra der.