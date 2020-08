Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Gjestene har deltatt på to arrangement, fredag 31. juli og lørdag 2. august. Smittevernkontoret er i gang med å kontakte dem, opplyser Trondheim kommune.

– Det er arrangement for eldre, og det er jo en gruppe vi ønsker å skjerme for smitte. Derfor er vi ekstra aktpågivende her, sier Helse- og velferdsdirektør i Trondheim kommune, Helge Garåsen, til NRK.

Torsdag måtte aktivitetssenteret for eldre stenge, etter at en ansatt fikk påvist koronasmitte.

– Vi vil ta kontakt med alle

Over 250 gjester blir nå kontaktet. De aktuelle personene trenger ikke å teste seg, men oppfordres til å kontakte koronatelefonen hvis de opplever symptomer på koronasmitte.

– Vi vil ta kontakt med alle som har vært til stede. For her er det bedre å være i forkant en eventuell smitte – selv om vi ikke har noen grunn til å tro at noen er smittet på nåværende tidspunkt, sier Garåsen.

Hornemansgården ligger på Torvet i Trondheim og er et av byens store trepaleer fra 1700-tallet. Gården er i dag aktivitetssenter med blant annet kafé og frisør.