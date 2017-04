Ordføreren til avhør med Økokrim

Både ordfører Rita Ottervik (Ap) og gruppeleder for Ap i Trondheim, Geir Waage, bekrefter til Adresseavisen at de er innkalt til avhør av politiet i forbindelse med Kystad-saken.

– Det blir i løpet av dagen, sier Ottervik til avisa.

– Vi har sagt at vi skal være åpne om denne saken. Jeg har sendt over e-poster både til Økokrim og til kommunerevisjonen for å gjøre oppgavene deres enklere, sier hun.

Geir Waage slutter seg til det ordføreren sier. Det er foreløpig uklart om flere politikere er innkalt.

Anmeldte forholdene

Det var fredag forrige uke at det ble kjent at Økokrim har startet en etterforskning av Kystad-saken.

Statsadvokat Helene Bærug Hansen i Økokrim sier til NRK at de ser på alle forholdene rundt saken, ikke bare Rune Olsøs rolle.

For å eventuelt ta beslag i datautstyr for å finne e-poster, må vedkommende siktes. Bærug Hansen vil foreløpig ikke si om Økokrim har siktet noen av de involverte.

Det var på bakgrunn av kommuneadvokatens rapport at kommunen valgte å anmelde saken til politiet.

Dette er saken

Bakgrunnen for saken er en rekke artikler publisert av Adresseavisen om den såkalte «Kystad-avtalen», en avtale til seks millioner kroner.

Dette er Kystad-saken Du trenger javascript for å se video.

Avtalen ble inngått våren 2015 av Staur Eiendom og Kystad Vestre AS og PH Utvikling AS (heretter Kystad). Ifølge avtalen skal Staur bistå med reguleringsarbeidet av eiendommene Kystad og Hårstad i Trondheim.

Områdene var foreslått lagt bak grønn strek av rådmannen, altså at de skulle få varig vern. Kystad ønsket å bygge boliger der, og et vern av området ville hindret boligbygginga.

Bystyrerepresentant for Arbeiderpartiet og tidligere fylkesleder i Sør-Trøndelag Ap, Rune Olsø, er ansatt i Staur og i avtalen er det en «uttrykkelig forutsetning» at leveransen foretas av Rune Olsø personlig.

Ifølge avtalen skulle det utbetaltes én million kroner til Staur når Kystad ble tatt ut av den grønne streken.

I april 2015 foreslo Arbeiderpartiet å ta Kystad og flere andre småområder ut av grønn strek, og de fikk flertall for dette. Staur fikk utbetalt til sammen 2 millioner kroner før kontrakten senere ble kansellert.

Olsø sier at han aldri har hatt møter med politikere eller administrasjon om denne saken, og at han heller derfor ikke har opplyst om sitt engasjement for Kystad.