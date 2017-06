Ordfører om treåring som døde: – Går hardt innpå oss

Treåringen som natt til mandag ble fraktet til St. Olavs hospital med livstruende hodeskader, døde onsdag av skadene.

Både moren og stefaren ble først siktet for grov kroppsskade, men siktelsen ble onsdag utvidet til å gjelde at jenta også døde av skadene. Begge er av utenlandsk opprinnelse.

– Siden vi fikk meldingen på mandag morgen, har kriseledelsen vært på plass, sier ordfører i Overhalla kommune, Per Olav Tyldum, til NRK.

Familien har vært bosatt i Overhalla

– Nyheten om dødsfallet i dag er bare så ufattelig tragisk. Denne saken går hardt innpå oss alle. Nå har vi fokus på å bidra med alt vi kan for de berørte, sier ordføreren.

Moren til treåringen har hatt oppholdstillatelse i Norge i tre år. Hun har vært bosatt i Overhalla kommune i Nord-Trøndelag sammen med sine fire barn.

Stefaren til treåringen, som er gift med moren, har oppholdstillatelse i Italia, men har oppholdt seg i Overhalla.

Treåringens tre søsken ivaretas av barnevernet

– Etter det jeg er kjent med, gikk ikke treåringen på barnehage, sier Tyldum.

– Hva med søsknene?

– Det har jeg ingen kjennskap til, og jeg ønsker derfor ikke å kommentere det, sier ordføreren.

Barnevernstjenesten i Midtre Namdal samkommune har fattet vedtak om midlertidig omsorgsovertagelse av familiens barn. De tre barna er sammen og ivaretatt av barnevernsansatte.

Stefaren er varetektsfengslet i fire uker

Stefaren ble onsdag fremstilt for varetekt i Inntrøndelag tingrett. Der ble det klart at han blir fengslet i fire uker med brev- og besøksforbud – de to første ukene i full isolasjon.

Moren blir fremstilt for varetektsfengsling torsdag klokka 09:00. Både moren og stefaren nekter straffskyld.