Mishandlet datteren til døde – dømt til åtte års fengsel

Da rettssaken ble avsluttet i Namdal tingrett i mai, la aktor Unni Sandøy ned påstand om fengsel i ni år for den tiltalte kvinnen. Hun var tiltalt for å ha slått, sparket eller mishandlet sin datter ved gjentatte anledninger i perioden 14. april til 26. juni i fjor.

Grov mishandling

Torfinn Svanem er den dømte kvinnens advokat, og han opplyser at dommen vil bli anket. Foto: Anders Ulvolden / NRK

Påtalemyndigheten mente stefaren skulle dømmes for faktisk medvirkning, ved at han både har unnlatt å stanse mishandlingen og unnlat å varsle. Men Namdal tingrett valgte å frifinne mannen for dette fordi de ikke fant det tilstrekkelig bevist at han medvirket til volden.

I dommen heter det at jenta ble utsatt for grov mishandling ved at hun ble kastet i gulvet flere ganger av sin mor. Skadene førte til at hun senere døde på St. Olavs hospital i Trondheim 28. juni i fjor.

– Volden anses som grov da den har hatt døden til følge og for øvrig er begått mot en forsvarsløs person, står det i dommen fra tingretten.

– Handlingene som medførte den lille jentas død ligger nært opp mot forsettlig drap, sa statsadvokat Unni Sandøy da hun kom til påstanden om straff etter barnedødsfallet i Overhalla i juni i fjor.

Dommen ankes

Retten mener også at det er svært alvorlig at den dømte mora lot den litte datteren ligge skadd i mange timer, før helsepersonell ble tilkalt. Dette er meget graverende, mener Namdal tingrett.

Tingretten mener hun i dagene før 26. juni i fjor kastet treåringen gjentatte ganger i gulvet på stua, med den følge at hun ble påført omfattende hodeskader med blødninger under den harde hjernehinnen.

– Jeg har snakket med min klient om dommen, og hun vil anke den inn for lagmannsretten. Hun har hele tiden hevdet sin uskyld, og aksepterer derfor ikke dommen, sier kvinnens advokat, Torfinn Svanem, til NRK.

Svanem legger til at hun er glad for å bli frfunnet for tiltalen om mishandling av to av sine andre barn.

Nektet skyld

Statsadvokat Unni Sandøy var aktor i straffesaken mot kvinnen og hennes ektemann. Foto: Kjartan Trana / NRK

Den 28 år gamle kvinnen har hele tiden nektet straffskyld. Den 34 år gamle stefaren, som er tiltalt for ikke å ha stoppet volden, nekster også for å ha gjort noe galt. Foreldrene har forklart at skadene oppsto da jenta falt ut av sengen.

Mens moren satt i varetekt, fødte hun et barn som er overtatt av barnevernet.

Kvinnen er også dømt til å betale 125.000 kroner til to av sine andre barn som opplevde volden mot søsteren på nært hold.

Ikke psykotisk

Både moren og stefaren ble fengslet 28. juni i fjor, samme dag som barnet døde. I februar ble moren løslatt etter åtte måneder i varetekt. Stefaren har sittet varetektsfengslet fram til rettssaken.

De sakkyndige konkluderer med at den 28 år gamle kvinnen fra Etiopia ikke var psykotisk i perioden da undersøkelsen skjedde og de vil ikke sette noen psykiatrisk diagnose på henne.