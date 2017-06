– Stefaren tar dødsfallet til treåringen tungt

Treåringen som har ligget i koma på St. Olavs hospital, døde på grunn av hodeskader.

Politiet opplyser at de fikk melding om dødsfallet onsdag klokka 10:30, men at de ikke har fått kontakt med barnets far, som trolig befinner seg i Øst-Afrika.

Moren og stefaren til treåringen er siktet for grov kroppsskade av et barn. Begge er av utenlandsk opprinnelse, ifølge politiet.

Fire uker varetekt for stefaren

Stefaren ble onsdag fremstilt for varetekt i Inntrøndelag tingrett. Der ble det klart at den siktede stefaren blir fengslet i fire uker med brev- og besøksforbud – de to første ukene i full isolasjon.

– Han er ikke fornøyd med at han nå skal fengsles i fire uker. Han er veldig skuffet, sier advokat og representant for siktede, Tanja Benum Henderson, til NRK.

Politiet ba om fire uker varetektsfengsling på grunn av fare for bevisforspillelse, noe som retten ga medhold i.

Den siktede stefaren ble avhørt av politiet tirsdag ettermiddag. Mannen sier at han ringte ambulanse etter at jenta falt ned fra en seng.

PRESSEKONFERANSE OM DØDSFALLET: Lensmann Svenn Ingar Viken og politiadvokat Amund Sand holdt pressekonferanse i Namsos i ettermiddag, hvor de opplyste om at den tre år gamle jenta døde på sykehuset. Foto: Kjartan Trana / NRK

– Tar dødsfallet tungt

– Han erkjenner ikke straffskyld, og han har gitt samme forklaring til retten som han tidligere har gitt til politiet, sier Henderson til NRK.

– Hvordan reagerte stefaren på meldingen om dødsfallet til treåringen?

– Det var en tung beskjed for ham å få, sier Henderson til NRK.

To av de andre barna i familien har i dag vært i tilrettelagte avhør med spesialutdannede politifolk. Moren fremstilles for varetektsfengsling i Sør-Trøndelag tingrett torsdag klokka 09:00.

Ble lagt inn på sykehus med livstruende hodeskader

Natt til mandag ble ei tre år gammel jente ble lagt inn på St. Olavs hospital i Trondheim med kritiske og livstruende hodeskader.

Onsdag døde treåringen.

– Saken har fått en annen dimensjon. Når en person er død som følge av det vi oppfatter som en voldshandling, så vil etterforskningen ha elementer av drapsetterforskning, selv om siktelsen handler om kroppsskade med døden til følge, sier politiadvokat, Amund Sand, til NRK.

Både moren og stefaren nekter straffskyld.