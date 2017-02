– Det har gått over all forventning, og det har vært en fest som vil gå inn i historiebøkene, sier varaordfører i Trondheim, Hilde Opoku.

Både innbyggerne i Trondheim, og de tilreisende er fornøyde med samejubileet som har foregått på Trondheim Torv den siste uka.

De unge engasjerer seg

Varaordfører i Trondheim, Hilde Opoku. Foto: Helene Solheim / NRK

Det har vært flere innslag av både kultur og politikk, og det var mange unge som engasjerte seg under Tråante. Mange hadde funnet frem koftene sine, og dette gir håp for at tradisjonene skal leve også i framtiden.

– Jeg syntes det var moro å se alle ungdommene som var til stede og som var med på å videreutvikle de kulturelle uttrykkene og som tar musikken i sin egen retning, sier Opoku.

Tråante 2017. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Stor betydning å få vise seg frem

– Jeg tror dette blir en milepæl som gjør at vi nå må sette handling bak ordene og forplikte at vi har vært med på det her, sier Opoku.

Det har aldri vært så mange kunstnere og kulturutøvere som har jobba for et arrangement, og Opoku tror dette har en sammenheng med at det har blitt større forståelse for det samiske.

– Jeg tror flere nå har skjønt hvor mange som fortsatt har en samisk aktiv bakgrunn i Norge, også her i Trøndelag.

Opoku sier til NRK at det er mulighet for å gjøre noe ekstra rundt samenes nasjonaldag hvert år, selv om Tråante 2017 var en spesiell anledning.

– Om det kommer initiativ fra de samiske gruppene, tenker jeg det er naturlig å diskutere om vi skal gjøre noe ekstra hvert år, om det blir en helg eller langhelg i forbindelse med 6. februar.

Stort publikumstall

Prosjektleder Ida Marie Bransfjell er fornøyd med Tråante 2017. Foto: Monica Falao Pettersen / NRK

Også prosjektleder for Tråante 2017, Ida Marie Bransfjell, mener at dette arrangementet har fått en god mottakelse, både i Trondheim og resten av landet.

– Det har vært helt magisk. Frivillige, arrangører og samarbeidspartnere har jobbet hardt for å få dette til, og mottakelsen har vært veldig god, sier Bransfjell.

Selv om det ikke finnes noen tall enda på hvor mange som deltok under arrangementet, sies det å ha vært over 6500 personer på åpninga på Trondheim Torv 6. februar.

Har en framtid

Bransfjell mener det var viktig å ha en slik markering i Trondheim, for å sette byen på kartet og å fremme det sørsamiske.

– Det har vært med på å løfte Trondheim som en del av mangfoldet. Det er en by med mye sørsamisk historie, og det er viktig å få frem dette.

100-årsjubileet var en markering av hvor mye som har skjedd med det samiske demokratiet, rettferdigheten og mangfoldet. De har hatt mye fokus på det samiske språket, og på den samiske historien og kulturen.

– Å ha en slik markering er viktig for oss, det er viktig å se bakover slik at man kan se hva vi har klart, slik at vi vet hva vi kan klare fremover, sier Bransfjell.