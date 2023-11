Onsdag ble TV-serien «Ingen elsker Bamsegutt» sendt på NRK. Den handler om Jan Egil Granfoss og familien som ikke kommer seg hjem fra Filippinene.

I elleve år har familien vært der, mot sin vilje.

Like etter at de fire episodene var ute, ble en Spleis opprettet. Og siden har pengene strømmet på.

– Det er helt fantastisk. Det er kjempe altså! Veldig, veldig, veldig stort engasjement og giverglede!

Det sier Liv Anne Aanestad Vold, som startet spleisen for å få familien hjem.

Hun tror flere har kjent på det samme som henne selv:

– At her må vi gjøre det vi kan for å prøve å hjelpe dem hjem til Norge – på grunn av uretten som har blitt gjort, spesielt mot han, sier Vold.

Aldri sett maken til engasjement

Ifølge programleder Tore Strømøy, har dette vært hans vanskeligste sak hittil. Som programleder for «Tore på Sporet» har han vært vant til at folk har ønsket å snakke med ham.

Denne gangen ble ting annerledes, og programlederen har slitt med å få folk i tale.

Men et drøyt døgn etter at TV-serien ble lagt ut, har tilbakemeldingene strømmet på.

Tore Strømøy på kontoret sitt på NRK Tyholt dagen etter at TV-serien ble sluppet. Foto: Jørgen Pettersen/NRK

– Responsen er helt vill. Det startet like etter klokken 6.00 i går. Jeg klarer ikke å ta unna alle henvendelsene. Folk er sinte og lei seg. Aldri sett maken til et sånn engasjement, og jeg har sett mye, sier Strømøy.

Han har også fått med seg spleisen og den store givergleden. På kav trøndersk responderer han:

– Heilt steintoillått!

Strømøy har også vært i kontakt med familien på Filippinene. Ifølge kona til Jan Egil Granfoss, Sansi, er de helt utslått av responsen.

– Sansi sier til meg at de er svært takknemlig, men at det på ingen måte handler om å bli rik. Det handler om å komme seg hjem å leve et vanlig liv. Hun vil bare få berget guttene sine.

– Helt feil

En av grunnene til at Granfoss og familien har slitt med å komme seg hjem fra Filippinene, har vært mangel på penger.

Det var i 2012 at den norske familien reiste østover i verden. Men etter få måneder startet de økonomiske problemene. Jan-Egil Granfoss har vært uføretrygdet siden han var 20 år, og trygda ble kraftig redusert fordi Nav raskt registrerte han som utflytter.

Det er liten tvil om at Granfoss har gjort en del feil.

Likevel er det mange som ønsker å hjelpe.

– Det er ikke rett at folk ikke skal få lov til å gjøre en feil eller sende inn et feil skjema. Det må være rom for å kunne gjøre sånne feil. At ingen skal kunne hjelpe å rette opp i dette, det synes jeg var helt feil, sier initiativtakeren Liv Anne Aanestad Vold.

Liv Anne Aanestad Vold startet spleisen som nå har over én million kroner. Foto: Privat

– Dypt imponert

Leif Strøm er familiens advokat. Han sier pengeinnsamlingen er over all forventning.

– Jeg er overrasket og dypt imponert. Og det var på ingen måte forventet. All ære til hun som har tatt initiativet. Samtidig skal det sies at Tore Strømøys framstilling og arbeid er helt avgjørende her. Dette er nok et eksempel på at når ting blir lagt fram på en god og balansert måte i media, så når det langt bredere enn det vi som advokater klarer.

Strøm er forberedt på å bistå familien videre, og han sier det er en del utfordringer som må tas tak i.

Advokaten sier det først må bli klart om familien ønsker å flytte tilbake til hjemkommunen utenfor Stavanger. Og om så, må det legges til rette for et bosted. I tillegg trenger både far og sønn en del hjelp, så Strøm foreslår at det opprettes en ansvarsgruppe som kan ta seg av dem.

Leif Strøm er advokat. Han sier han er forberedt på å bistå familien på Filippinene videre. Foto: Grete Thobroe/NRK

Håper på endring

Tore Strømøy har også et håp om at denne saken fører til endringer på et høyere nivå.

– Dette er et stort problem i samfunnet, så nå håper jeg de på toppen også reagerer. Det handler om hvordan svake folk blir mottatt og behandlet i det offentlige systemet. For de som er svake, blir ikke behandlet bra.

Liv Anne Aanestad Vold håper de nå får ordna flybilletter hjem til familien så fort som mulig.

– Tusen takk til alle som har vært med og støttet spleisen, sier hun til alle bidragsytere.