NRK trekker «Bamsegutt»-dokumentar midlertidig

– NRK mener at «Ingen elsker Bamsegutt» er en viktig historie om hvordan de svakeste i samfunnet blir behandlet av det offentlige. Underveis i produksjonen ble vi kjent med at Granfoss hadde en sedelighetsdom mot seg fra 1991, uttaler Marius Lillelien, direktør for distriktsdivisjonen i en pressemelding.

Utelot opplysning – erkjenner feil

SVARER FOR NRK: Direktør for Distriktsdivisjonen Marius Lillelien Foto: Ole Kaland / NRK

«NRK valgte å ikke inkludere sedelighetsdommen i serien av to årsaker. Viktigst var hensynet til de fornærmede; først og fremst de som var små barn den gang, men også hensynet til Granfoss selv og hans familie. Det andre var at dommen ikke hadde en direkte relevans for serien, som handler om en norsk familie som er strandet i Filippinene uten å klare å komme seg hjem til Norge,» skriver NRK i pressemeldingen.

«Vi ser i dag at det var en feil å utelate denne informasjonen fra serien, og vi gjør derfor nå en ny vurdering. Dommen mot Granfoss har blitt offentlig kjent. Vi vil derfor se på hvordan denne informasjonen skal inkluderes. Dette vil vi gjøre så raskt som mulig. I mellomtiden blir serien utilgjengelig i NRK TV. En ny versjon av serien med korrigert informasjon vil bli publisert når den er klar, sier direktør for Distriktsdivisjonen Marius Lillelien.»

Premiere sist onsdag

Dokumentaren «Ingen elsker Bamsegutt» har fått voldsom oppmerksomhet etter premieren på NRK 15. november.

1. episode ble sendt på NRK1 sist onsdag, og alle episodene har vært tilgjengelig på NRK TV på nett.

Etter klokken 14.00 er serien midlertidig utilgjengelig i strømmetjenesten NRK TV.

Serien handler om en ufør mann i 60-årene som flyttet til Filippinene for ti år siden, men som nå ønsker å komme hjem.

«Et rop om hjelp fører Tore Strømøy til Filippinene, der uføre Bamsegutt strandet for mer enn ti år siden», skriver NRK i omtalen.

Mange har ønsket å støtte mannen etter serien ble publisert, og en Spleis har samlet inn over 3,8 millioner kroner. Men denne er nå satt på vent.

Kritikk

NRK har fått kritikk blant annet for å henge ut det offentlige hjelpeapparatet, ikke stille kritiske spørsmål til advokatene og ikke ta hensyn til mannens 15 år gamle sønn.

– Han spinner en historie der familien jages ut av Norge mot sin vilje, av et følelseskaldt og fiendtlig «system», skrev Aftenposten-kommentator Christina Pletten.

Hun konkluderer med at serien aldri burde vært sendt, og peker på tre mulige brudd på Vær varsom-plakaten.

Strømøy har forsvart prosjektet i et eget innlegg hos Aftenposten.

NRKs etikkredaktør Per Arne Kalbakk har også svart på kritikken.

Tore Strømøy på jobb på Filippinene. Foto: Kjetil Nesgård / NRK

Flyttet etter advokatråd

Mannen i 60-årene flyttet til Filippinene sammen med kone og sønn i 2012.

Foranledningen var en bekymringsmelding fra barnevernet.

Da mannen fikk brevet, ringte han advokat Erling Kjærmann, som tidligere hadde hjulpet ham i en erstatningssak.

I serien sier advokaten at han sa følgende til mannen:

«Du kan velge å bli i (hjemkommunen) og prøve å samarbeide med barnevernet. Da er det en fare for at det vil bli omsorgsovertagelse. Du kan flytte til en annen kommune. Men da vil det nok komme en ny bekymringsmelding. Du har også muligheten til å flytte for eksempel til utlandet, din kone er jo fra Filippinene.»

NRK har søndag forsøkt å komme i kontakt med de to involverte advokatene uten å lykkes.