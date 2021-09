Å finne et godt og effektivt prevensjonsmiddel, er ikke like enkelt for alle.

I dag inneholder de aller fleste prevensjonsmidlene for kvinner hormoner. Dette kan gi uheldige bivirkninger som kvalme, vektoppgang og humørsvingninger.

P-piller kan også i sjeldne tilfeller føre til blodpropp.

Men nå kan forskere i USA ha funnet en løsning. De har nemlig klart å fremstille prevensjon til kvinner uten hormoner.

– Vi har kvinner som kommer til oss og sier at de har prøvd alt av hormonelle preparater, uten å finne noe de er komfortable med. Så behovet for noe nytt er til stede, sier Siri Kløkstad til NRK. Hun er gynekolog hos Sex og samfunn i Oslo.

Fikk ideen fra infertilitet

Den nye studien er inspirert av kvinner som ikke kan få barn. I noen få tilfeller utvikler kvinner nemlig antistoffer mot partnerens sædceller, noe som fører til infertilitet.

Og det er nettopp et slikt stoff som er utgangspunktet for den nye prevensjonen. Disse antistoffene kalles monoklonale antistoffer, og er kjent for sin evne til å bekjempe invaderende bakterier.

Ved å lage en egen versjon, som er ti ganger sterkere, klarte forskerne å få den effekten de ønsket.

Målet er å stanse sædcellene før de rekker å svømme fram til egget. Dette skal hindre kvinner i å bli gravide. I dyreforsøk har den nye prevensjonen vist seg å være veldig sikker.

Resultatene er hele 99,9 prosent effektive.

GYNEKOLOG: Siri Kløkstad hos Sex og samfunn i Oslo, sier at prevensjonsmidler med hormoner ikke passer for alle, og at nye produkter er velkomne. Foto: Privat

Fungerte på sau

Forskerne undersøkte effekten av de nye antistoffene på sauer, som har reproduktive kanaler som ligner våre egne.

Testene viste at prevensjonen var like sikker som p-piller og kondom. Men det er fremdeles en del usikkerhet rundt prosjektet:

For eksempel er monoklonale antistoffer svært kostbare legemidler, og for å kunne konkurrere med hormonelle prevensjonsmidlene, handler mye om pris.

Men forskerne mener det finnes løsninger.

Dersom man øker styrken av antistoffer, kan middelet være effektivt ved svært lave doser. Noe som med tiden vil gjøre det konkurransedyktig, forklarer forsker og professor på prosjektet, Samuel Lai.

Nå gjenstår bare å teste middelet på mennesker.

LITE UTVALG: I dag er det stort sett kondom og kobberspiral som er hormonfrie alternativer til prevensjon. P-piller, p-ring og p-stav inneholder alle hormoner. Foto: ScanStockPhoto

Vil ligne litt på en p-ring

Planen er at de nye superantistoffene skal settes inn i skjeden, som en slags p-ring. Deretter vil innholdet slippes jevnt ut av ringen. Litt på samme måte som andre p-ringer slipper ut hormoner.

Gynekolog Siri Kløkstad synes forskningen er interessant.

– Men måten du bruker prevensjonsmiddelet på, har mye å si for hvor effektivt det er. Dersom denne ringen skal tas inn og ut i forbindelse med samleie, øker dette risikoen for brukerfeil som vil redusere effekten.

I tillegg dukker et annet spørsmål opp hos gynekologen: Hvis det nye prevensjonsmiddelet skal være inne i skjeden over en lengre periode, kan disse kunstige antistoffene føre til andre problemer?

Glad for ny forskning på området

Svarene vil nok komme i løpet av noen år. Det er meningen at produktet skal testes på mennesker fra og med 2023.

Kløkstad håper de lykkes.

– Vi er glade for at det utvikles nye typer prevensjonsmidler slik at alle kvinner, og kanskje etter hvert menn, kan finne noe som passer for dem. Det blir spennende å følge med på utviklingen av dette nye preparatet.