FHI anbefaler gratis HPV-vaksine til risikogrupper og unge menn

– Når spesielt alle andre alderskull som er yngre enn oss har fått tilbudet, så er det veldig greit hvis vi også hadde fått muligheten til å ta den, sier Gabriel Skaare Hov (18).

HPV-viruset er godt kjent for å kunne føre til livmorhalskreft, men det kan også gi kreft andre steder.

Også hos menn.

Ved Hamar katedralskole er det snart russetid.

Gabriel Skaare Hov (18) er russepresident og Aksel Asmundsson (18) er aksjonssjef under russetiden på Hamar katedralskole. Begge to sier de ville tatt en vaksine om de ble tilbudt det. Foto: Viktoria Hellem-Hansen / NRK

Hov er russepresident og sier de nylig fikk gratis vaksine mot hjernehinnebetennelse.

Snart kan det også hende at de kan få tilbud om en annen også, nemlig HPV-vaksinen.

I en ny vurdering fra Folkehelseinstituttet (FHI), som NRK har fått tilgang på, står det at de anbefaler gratis vaksine til flere, blant annet gutter født i 2005.

– Jeg hadde takket ja om jeg fikk tilbud om en vaksine, sier Aksel Asmundsson (18).

Hva er HPV? Ekspander/minimer faktaboks Humant papillomavirus (HPV) er en stor gruppe virus som består av rundt 200 ulike typer.

Om lag 40 av disse smitter ved seksuell kontakt og infiserer slimhinner.

Det er anslått at over 70 prosent av befolkningen får en genital HPV-infeksjon i løpet av sitt seksuelt aktive liv. Svært mange vil ikke merke noen ting, og infeksjonen vil gå over av seg selv, men hos noen utvikler HPV-infeksjonen seg til kreft eller kjønnsvorter.

HPV 16 og HPV 18 er til sammen årsak til ca. 70 prosent av alle tilfeller av livmorhalskreft. HPV 31, 33, 45, 52 og 58 til sammen er ansvarlig for om lag 20 prosent av livmorhalskrefttilfellene

Hvis man ser bort fra livmorhalskreft, er det estimert at det opptrer om lag 200 tilfeller med HPV-relatert kreft årlig, hvorav ca. 100 tilfeller hos menn.

HPV-infeksjon er også årsak til kjønnsvorter. 90 prosent av alle kjønnsvorter forårsakes av HPV-genotypene 6 og 11. Disse genotypene forårsaker ikke kreft.

I Norge ble HPV-vaksinen som beskytter mot HPV 6, 11, 16 og 18 brukt frem til 2017. Den som brukes i dag beskytter om HPV 16 og 18. Kilde: NHI og Statens Legemiddelverk

18-åringene Gabriel Skaare Hov og Aksel Asmundsson synes det er urettferdig at alle yngre har fått tilbud om en vaksine. Foto: Viktoria Hellem-Hansen / NRK

I fjor viste tall at HPV-relatert kreft øker blant menn.

Flere kan bli tilbudt vaksine

De første som nevnes i rapporten er personer som har økt risiko for HPV-relatert kreft. Det er personer med immunsvikt-tilstander, hivpositive og konsierte kvinner.

– De anbefaler vi sterkt at bør få et tilbud om gratis HPV-vaksine gjennom blåreseptordningen, sier avdelingsdirektør i FHI, Are Stuwitz Berg og legger til:

– I tillegg så tenker vi at de aller yngste guttene som ikke rakk å få den i barnevaksinasjonsprogrammet, fordi de var litt for gamle da den ble innført, bør få et tilbud om såkalt opphentingsvaksinasjon.

Det er unge menn som er født i 2004 og 2005 som kan være aktuelle i et slikt tilfelle, slik som de to 18-åringene.

Are Stuwitz Berg er avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet (FHI). Foto: Torstein Bøe

Menn som har seksuell omgang med menn, er også lagt ved som et alternativ som kan vurderes.

Årsaken er at de ikke får samme beskyttelse som menn som har seksuell omgang med vaksinerte kvinner.

Samtidig er det flere utfordringer med et eget program basert på seksuell orientering, sier han.

I tillegg er unge menn opp til 26 år lagt ved i vurderingen, slik som kvinner fikk tilbud om i 2016.

– Men da har vaksinen mindre effekt, både fordi de i stor grad har debutert seksuelt og har nok blitt smittet. De er ganske godt beskyttet allerede, fordi kvinner i den samme aldersgruppen har så høy dekning med HPV-vaksine.

Dette er alternativene FHI anbefaler Ekspander/minimer faktaboks Alternativene er forkortet: Alternativ 1 innebærer tilbud om vaksinering finansiert gjennom blåreseptforskriften av grupper som på grunn av annen sykdom også har økt risiko for alvorlig HPV-relatert sykdom: stamcelletransplanterte, hivpositive og koniserte kvinner.

Alternativ 2 innebærer et eget vaksinasjonstilbud til uvaksinerte menn som har sex med menn, siden denne gruppen har økt risiko for HPV-relatert kreft og vaksinasjon kan gi individuell beskyttelse. Et vaksinasjonstilbud basert på seksuell orientering kan være vanskelig å gjennomføre, jamfør andre lands erfaringer.

Alternativ 3 innebærer et opphentingsprogram for menn, i to ulike aldersgrupper.

Alternativ 3.1 innebærer et tilbud til unge uvaksinerte menn født i 2004 og 2005, altså de to siste årskullene som ikke fikk et tilbud gjennom barnevaksinasjonsprogrammet. FHI mener at kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig for å anbefale dette tiltaket, basert på potensiell nytte for den vaksinerte, men også mulige positive effekter på gruppenivå.

Alternativ 3.2 innebærer et 2-årig opphentingsprogram for alle uvaksinerte menn opp til 26 år, som tilsvarer det tilbudet unge kvinner tidligere har fått. Dette vil sikre at begge kjønn har fått lik tilgang til tilbudet, selv om effektene av det vil være ulike, særlig på grunn av flokkbeskyttelsen fra kvinnene. FHI mener at dette alternativet kan vurderes hvis man ønsker å legge denne formen for likebehandling til grunn. Et slikt tilbud vil særlig ha positive effekter på individ-nivå hos de menn som ennå ikke er smittet, men størrelsen på denne effekten er begrenset gitt økende alder.

Alternativ 4 innebærer et 2-årig kjønnsnøytralt opphentingsprogram opp til 32 år. FHI mener derimot at det er lite grunnlag for å vurdere dette alternativet.

– En usaklig kjønnsdiskriminering

Jenter på 7. trinn har fått tilbud om gratis vaksine siden 2009 gjennom barnevaksinasjonsprogrammet.

I 2022 var det null krefttilfeller blant unge som fikk den første HPV-vaksinen gjennom programmet.

Et par år senere, i 2016, fikk også kvinner født i 1991 og til 1996 tilbud om vaksinen.

Da var det allerede for sent for flere kvinner som hadde blitt smittet av viruset.

Ni år senere, i 2018, fikk gutter på 7. trinn, gutter født i 2006, også tilbud om vaksinen.

I år fyller de 18 år. Ingen menn født tidligere har fått det samme tilbudet.

Ole-Erik Iversen sier han i 12 år har offentlig tatt til orde for likestilling i HPV-vaksinasjonen. Foto: Haukeland universitetssykehus

Professor emeritus og tidligere overlege, Ole-Erik Iversen, har lenge ment at flere unge menn skal bli inkludert i vaksineringen.

– Det har vært et pågående lovbrudd og en usaklig kjønnsdiskriminering over flere år, sier han til NRK.

Han nevner igjen, slik som han gjorde i et tidsskrift i 2020:

– For hvert år som går, er det 30.000 uvaksinerte norske gutter og menn som blir fratatt muligheten til å forhindre kreft.

Mener menn opp mot 26 år bør få vaksine

Iversen sier vurderingen som FHI nå kommer med er fornuftig, men mener fortsatt at alle menn opp til 26 år bør få tilbud om opphentingsvaksinasjon, slik kvinner fikk.

– Begge kjønn må stilles likt i henhold til norsk lov, der det er forbud mot diskriminering, blant annet på kjønn.

Stuwitz Berg i FHI sier han ikke vet om Iversen har belegg for å kalle det et lovbrudd.

– Det må andre vurdere.

Les hele svaret fra FHI angående forskjellsbehandling Ekspander/minimer faktaboks – Den forskjellsbehandlingen Iversen viser til handler om flere ting. Vaksinen var primært godkjent for å beskytte mot livmorhalskreft, og det har tatt tid å få nødvendig kunnskap om effekt mot kreft som også kan ramme gutter og dermed kom godkjenningen også senere. Og lenge var det mangel på vaksiner i verden. Og som sagt har de fleste yngre menn en flokksbeskyttelse på grunn av høy dekning hos kvinner, sier avdelingsdirektør ved FHI, Are Stuwitz Beg til NRK.

– I årene som kommer vil sykdomsbryden hos kvinner gå ned, mens den i mange år vil gå opp hos menn. Og vi er allerede for sent ute, sier Iversen.

Iversen mener vaksinen likevel kan ha beskyttende effekt, selv om FHI sier at flere menn har flokkbeskyttelse gjennom kvinner.

– Om man er smittet med en type, er det fortsatt mange andre typer man ikke nødvendigvis er smittet med.

Stuwitz Berg i FHI svarer at vaksinens effekt faller etter seksuell debut.

– Men det er riktig som Iversen sier at noen kan ha noe effekt av vaksinen også senere i 20-årene.

Vil ha kostbare konsekvenser

Det er politikerne som bestemmer hvem man skal gi vaksine til.

Helse- og omsorgsdepartementet sa i januar i fjor at de ventet på FHIs vurdering.

Statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt sier i en e-post at de rett før jul mottok vurderingen fra Folkehelseinstituttet om å innføre HPV-vaksine for menn under 30 år.

– En eventuell innføring av dette vil ha budsjettmessige konsekvenser, så behandling i departementet er derfor en del av det ordinære budsjettarbeidet.

NRK får ikke sett hva det koster, fordi det er sladdet i rapporten.

Kostnader for HPV-vaksine utenfor et program Ekspander/minimer faktaboks For den som ønsker en HPV-vaksine i dag, koster det nesten 3000 kroner for tre doser med Cervarix.

Det er vaksinen som blitt gitt i barnevaksinasjonsprogrammet, og beskytter mot HPV18 og HPV16.

Gardasil 9 beskytter mot mange flere typer, men koster nesten 5000 kroner om du kjøper på apoteket, ifølge felleskatalogen.

Ifølge professor emeriturs og tidligere overlege, Ole-Erik Iversen, får regjeringen en kjemperabatt og god innkjøpspris i vaksinasjonsprogrammer, og det er derfor ikke like dyrt. FHI bekrefter at man kan få en god innkjøpspris i vaksinasjonsprogrammer siden vaksinene her kjøpes inn etter en offentlig anbudskonkurranse. Kilde: Felleskatalogen

Stuwitz Berg sier til NRK at spørsmål om hvilken vaksine som eventuelt skal tilbys menn over 20, er ikke bestemt.