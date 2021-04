Denne p-geleen kan bli vanlig i menns toalettmappe

Ja, vi snakker om hormonell prevensjon.

For ti år siden skrev NRK en artikkel om at p-piller for menn både eksisterer og virker – men at ingen vil ha dem.

Den gang ville nok mange ristet på hodet hvis de fikk vite at vi etter ti år, i år 2021, fortsatt ikke har p-piller for menn på markedet. Verken piller eller andre alternativer for hormonell prevensjon, for den saks skyld.

– I dag strever vi etter likestilling. Derfor er det veldig rart at det ikke finnes. For unge menn finnes bare kondom – ingenting annet, sier professor Kristina Gemzell Danielsson.

Men om ti år fra nå, i år 2031, DA er det blitt mulig for menn å gå på apoteket for å kjøpe sitt reseptbelagte hormonelle prevensjonsmiddel. Det tør i alle fall professoren å håpe på.

«Det finnes noe for kvinner. Det holder»

Gemzell Danielsson er professor ved Karolinska institutet og overlege ved Karolinska universitetssykehus i Stockholm.

Hun jobber både med utvikling av nye prevensjonsmidler, og med kliniske studier.

For cirka 30 år siden begynte forskere å jobbe frem mannlige alternativer for hormonell prevensjon. Verdens helseorganisasjon støttet en studie på mannlige p-piller på 90-tallet, men denne er nå skrotet. Det samme er p-staven for menn.

Det har ikke vært lett å forske frem prevensjonsmidler for menn.

– En vanlig oppfatning har vært at «det finnes noe for kvinner. Det holder», sier Gemzell Danielsson.

Hun er helt uenig i denne oppfatningen, og sier nye prevensjonsmidler i alle høyeste grad trengs. Og nå er det noe hun har skikkelig trua på som er på trappene.

P-gelé for menn er på vei

Glem p-piller for menn. Det hormonelle prevensjonsmiddelet som kanskje blir å se i toalettmappa til menn om ikke altfor lenge, kommer på tube.

Mannen skal smøre seg med geleen fra skuldrene og nedover overarmene en gang om dagen. Geleen består av en kombinasjon av hormoner som hemmer spermieproduksjonen, slik at mannen dermed ikke kan gjøre kvinnen gravid.

LAVERE DOSE HORMONER: Prevensjon via huden krever ikke like stor dose hormoner som prevensjon i for eksempel pilleform. Foto: SVT

– P-piller er blitt standarden for hormonell prevensjon. Problemet med piller, er at vi svelger dem. De må passere leveren, og vi må ta en større dose for at det skal være effektivt. Om vi heller kan ta prevensjon via huden, kan dosen gjøres lavere. Den blir like effektiv, men risikoen for bivirkninger blir lavere, forklarer Gemzell Danielsson, som har ansvar for de kliniske studiene av p-geleen i Sverige.

De startet arbeidet i 2019. Amerikanske helsemyndigheter finansierer den.

Menn fra en rekke land er med, deriblant 60 svenske menn. Eller rettere sagt, 60 svenske par.

En utfordring med forskning på mannlig hormonprevensjon er nettopp det: Kvinnen må være med på forsøkene.

SMØRES PÅ ARMENE: Mannens hormonelle prevensjonspreparat skal smøres på skuldrene og nedover armene. Foto: SVT

Ingen graviditeter – ingen overraskende bivirkninger

I tillegg til å avdekke mulige bivirkninger, må forskerne åpenbart finne ut om prevensjonsmiddelet faktisk kan forhindre graviditet.

– Enn så lenge ser det veldig bra ut; vi har ingen graviditeter. Og vi har ikke fått noen overraskelser hva gjelder bivirkninger, sier Gemzell Danielsson.

Utløsningen vil se ut og føles som vanlig. Noe som kan endre seg noe, er sexlysten; den kan bli sterkere.

Men vil p-geleen havne i hylla på apotekene? Gemzell Danielsson håper heller det er et spørsmål om når.

– Jeg tror p-geleen kan komme på markedet om fem til sju år.

FEM TIL SJU ÅR? Professor og overlege Kristina Gemzell Danielsson har forsket på prevensjon i en årrekke. Hun tror p-geleen for menn er på markedet om fem til sju år. Foto: Ulf Sirborn

Vil menn ha p-geleen?

For å komme nærmere et svar, har NRK vært ute i Trondheim og snakket med tilfeldige menn.

– Jeg tror ganske mange menn, som meg, hadde satt pris på å få den tryggheten selv. At en ikke bare må stole på dama, sier Elias Lien Grøndal.

Også Bendik Ola Larsen vil gi det en sjanse, så lenge han blir kjent med mulige bivirkninger først.

Han tror mange tar det for gitt at kvinner skal beskytte seg mot graviditet. At sånn er det bare.

– Det bunner vel litt ut i mangelen på likestilling fra gammelt av, sier Larsen.

Samtlige av dem møter, synes det er rart at de i dag ikke kan få kjøpt hormonell prevensjon:

Men for at p-geleen skal bli like vanlig som p-pillen er i dag, må noe skje først.

Avhengige av legemiddelfirmaer

Legemiddelfirmaer må selge den. Så langt har ingen meldt seg.

– Dette er vi helt avhengig av nå, sier Gemzell Danielsson.

Hun tror mange legemiddelfirmaer er redde for at produktet ikke vil selge bra. Men er det grunn til å frykte dette?

Neppe, mener professoren. Hun fikk seg en stor overraskelse da hun oppdaget hvor enkelt det var å rekruttere menn til studien.

– Det er enormt stor interesse. Veldig mange vil være med – mange synes dette er så viktig, blant annet for likestilling.

Gutter er mest opptatt av kjønnssykdommer

Tore Holte Follestad er assisterende daglig leder og spesialist i sexologisk rådgivning ved Sex og samfunn. Han snakker hver dag med unge menn og kvinner som trenger råd.

Av dem som tar kontakt, er det flest jenter og unge kvinner som er opptatt av hormonell prevensjon for menn.

PÅ TIDE: Tore Holte Follestad mener det er på høy tid at også menn får mulighet til å bruke hormonell prevensjon. Foto: Marit Gjellan

– Det gutter er mest opptatt av, er om de får klamydia. Gutter er ikke så fryktelig opptatt av om det blir en graviditet etter at de har hatt sex, forteller Follestad.

Han opplever at mange gutter og unge menn i altfor liten grad tar ansvar for beskyttelse under sex.

Fem grunner til at vi ikke har hormonell prevensjon for menn

– Noen menn, i sin grenseløse naivitet, tror alle kvinner bruker prevensjon. Og så er de blitt oppringt etter noen uker eller måneder, med beskjed om at de skal bli pappa. Det er ikke en kul beskjed å få når du er 16–17 år.

Follestad, som har jobbet lenge innen feltet, kommer med fem av grunnene til at hormonell prevensjon for menn fortsatt ikke er på markedet: