– Noen av stoffene vi avdekker er kreftfremkallende eller hormonforstyrrende og kan skade forplantningsevnen.

Det sier seksjonsleder i varetilsynsseksjonen i Miljødirektoratet, Mathieu Veulemans.

Ulovlige produkter fra land utenfor Europa

Flere nettbutikker utgir seg nemlig for å være norske, med norske priser og norsk språk, men er egentlig ikke det.

Mange som bestiller disse varene er ikke klare over at de er ulovlige, eller at pakken de har fått ikke er fra Norge.

Miljødirektoratet gjennomfører jevnlig kontroller av produkter fra ymse nettsider, og ser nå en økning av ulovlige produkter som selges fra land utenfor Europa.

– Vi prøver å teste ulike typer varer for å dekke bredt. Vi har testet leketøy, andre barneprodukter, sport- og fritidsartikler og elektroniske produkter, sier Veulemans.

I en nylig undersøkelse fra Miljødirektoratet viste det seg at nesten halvparten av varene fra nettbutikker utenfor EU/EØS var ulovlige.

Seksjonsleder i varetilsynsseksjonen i Miljødirektoratet, Mathieu Veulemans, forteller at de opplever en økning i antall ulovlige produkter som selges i Norge. Foto: Miljødirektoratet

Hvordan kan man unngå å kjøpe ulovlige varer?

Det er spesielt tre ting du kan gjøre for å unngå å bestille varer som er forbudt, ifølge Miljødirektoratet:

Sjekk om nettsiden har tydelig organisasjonsnummer og kontaktinformasjon på nettsiden sin.

Sjekk om nettsiden oppgir informasjon om CE-merking for leketøy og elektroniske produkter.

Vær litt detektiv, sjekk plattformene Safety Gate og farligeprodukter.no for å sikre deg at du ikke kjøper farlige produkter.

Farlige stoffer

De ulovlige varene Miljødirektoratet har funnet inneholder ofte farlige stoffer. Disse stoffene kan ifølge Veulemans, komme i kontakt med forbrukere gjennom direkte hudkontakt, men finnes også i inneluft og husstøv på grunn av slitasje på produkter.

– Noen av disse produktene mangler også den pålagte CE-merkinga, sier han.

Med CE-merking går produsenten god for at leketøy og EE-produkter er i samsvar med regelverket.

Uten CE-merkingen er leketøy og EE-produkter rett og slett ulovlige.

Her er flere av varene Miljødirektoratet har funnet som er ulovlige. Foto: Miljødirektoratet

Disse ble det funnet avvik hos

Butikker utenfor EU med «.no-domener» og norsk språk: Hjemsol.no: Denne er tilknyttet et NUF-selskap, altså et norskregistrert utenlandsk foretak.

Nodesta.no: Har opprinnelse i Hong Kong. Butikker fra EU med «.no-domene» og norsk språk: coolshop.no

fyndiq.no

vidaxl.no

teknikkdeler.no

satana.no

coolpriser.no

estore.no Norske nettbutikker hvor det ble funnet ulovlige produkter: sykkelgear.no

lovenorway.no

lekekassen.no

NRK har også forsøkt å få en kommentar fra alle nettbutikker på lista. Foreløpig er det kun Lekekassen.no og Sykkelgear.no som har svart på henvendelsen.

Det er en faktisk norsk nettbutikk, som likevel havna på direktoratets liste.

– I løpet de 10 årene vi har solgt leketøy på Lekekassen, er varen som ble trukket fra markedet i fjor den eneste tilbaketrekningen vi har hatt, sier innkjøpssjef i Lekekassen, Olav Trondsen.

Les også Carina ble lurt av nettbutikk som driver med «dropshipping»

Han forklarer at de i ettertid har vært i dialog med både produsent og importøren av dette produktet for å sikre seg at det ikke skjer igjen.

– Produktet ble selvfølgelig fjernet for salg umiddelbart etter at vi ble kjent med problemet, og alle kunder ble varslet i henhold til gjeldende internkontroll hos oss.

Han poengterer også at de er glade for jobben Miljødirektoratet gjør.

– Sikkerheten rundt produkter for barn har, og har alltid hatt, ekstremt høyt fokus hos oss.

Fjernet produkter

Sykkelgear.no ble kontaktet av Miljødirektoratet i 2023 angående to produkter.

Sykkelgear eies av Bikeable, og ifølge de så ble de aktuelle produktene fjernet raskt.

– Vi vil tydelig understreke at vi tar avstand fra ethvert salg av varer som ikke overholder forskriftene, sier Malinette Holving, Country Lead Norway i Bikeable.

Hun sier Bikeable er opptatt av å ta reglene på alvor.

De to produktene skal ifølge Holving kun ha blitt solgt 8 ganger, hvor av Miljødirektoratet var én.