Dette er hele uttalelsen fra Temus talsperson, formidlet gjennom et nordisk PR-byrå:

Temu er en nykommer i Europa, etter å ha gått inn på våre første markeder der for et drøyt år siden.

I løpet av denne tiden har vi lyttet nøye til tilbakemeldinger fra kunder, reguleringsorganer og forbrukergrupper. Vi har aktivt justert tjenesten vår for å samsvare med lokal praksis og preferanser, og vi er forpliktet til å overholde lovene og forskriftene i markedene der vi opererer.

Vi tar sikte på ikke bare å oppfylle de juridiske minimumskravene, men å overgå dem. ved å følge de høyeste standardene for beste praksis.

For å oppnå dette jobber vi tett med våre tredjepartselgere, lovgivere, forbrukergrupper og andre interessenter. Våre interesser i å beskytte forbrukernes interesser er gjensidige og på linje med deres.

Vår forpliktelse til overholdelse og vår vilje til å engasjere interessenter globalt kan sees i våre proaktive handlinger. I den siste uken inngikk Temu en «cease-and-desist»-erklæring med Tysklands VZBV, som forplikter seg til å ta opp bekymringer som er tatt opp rundt vår praksis, hvorav mange er dekket av BEUCs klage.

I tillegg signerte Temu på mandag et løfte om produktsikkerhet med Sør-Koreas Fair Trade Commission, som forplikter seg til et omfattende system for å oppdage, forhindre og fjerne usikre produkter fra sirkulasjon.

Temu streber etter å tilby innovative og praktiske tjenester til forbrukere samtidig som sikkerheten deres prioriteres. Vi opererer med integritet og er styrt av et kjernesett med verdier som alltid setter forbrukerne først. Vi er klare til å samarbeide raskt og flittig med interessenter for å sikre forbrukersikkerhet og bærekraftig vekst av plattformen.

Når det gjelder BEUC-klagen, tar vi den svært alvorlig og vil studere den grundig. Vi håper å fortsette vår dialog med relevante interessenter for å forbedre Temus tjeneste for forbrukerne. Der vi identifiserer forbedringsområder, er vi ivrige etter å samarbeide for å forbedre tjenesten vår og rette opp eventuelle mangler.

Vi har forbrukernes interesse i sentrum og streber etter å tilby en trygg og pålitelig tjeneste som verdsettes av forbrukerne og tilfører betydelig verdi. Vi er forpliktet til åpenhet og full overholdelse av alle gjeldende lover og forskrifter. Vi setter pris på muligheten til å ta opp disse bekymringene.