Langs E18 mot Sørlandet har det dukket opp stadig flere varehus og enorme butikker de siste årene.

I Bamble i Telemark åpnet en ny gigantisk handelspark på Langrønningen i fjor med flere butikkjeder.

Bamble handelspark på Langrønningen ligger bare drøye tre mil fra Brokelandsheia. Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Nå har kommunen gitt grønt lys til enda flere og store butikker.

– Her kommer et bygg på 7000 kvadratmeter, sier eiendomsutvikler Vidar Tellefsen.

Han peker rundt på tomta der de fire nye butikkene skal etableres. De skal selge klær, sportsutstyr og møbler.

Vidar Ellefsen utvikler handelsområdene både i Bamble og på Brokelandsheia. Han mener storhandelen er en annen type handel enn tilbud i bysentrum. Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Lever av E18-trafikken

Drøye tre mil sørover på E18 ligger Brokelandsheia. Det er et kjent stoppested som mange benytter til å handle.

– Det går oppover hvert eneste år. Kundeantallet øker, sier ordfører i Gjerstad, Steinar Pedersen (H).

Det er trafikken fra E18 som de lever av her, mener ordføreren.

– Alle andre kommunene rundt oss har sine byer. Dette er vår by, vårt sentrum, sier han.

Også her skal de utvide med storhandel og nye butikker.

– Det blir en overraskelse for flere. Her skal det skje mye rart. Det kan vi garantere, sier næringssjef Rune Hagestrand.

– Det Brokelandsheia og Gjerstad kommune lever av, er trafikken som går gjennom bygda og som stopper her, sier ordfører Steinar Pedersen (H) og næringssjef Rune Hagestrand. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

– Frykter dere konkurransen fra andre handelsområder?

– Nei, det gjør vi ikke. Det kan vi ikke, da har vi tapt, sier ordføreren.

Sentrumsområder blør

Handelsparkene langs motorveien kan få alvorlige konsekvenser for sentrumsområder, påpeker Aud Tennøy i Transportøkonomisk institutt (TØI).

Hun har forsket mye på konsekvensene av handelsetablering langs motorvei i Norge.

– Hvis man ønsker en annen utvikling enn den man ser nå, må man ta grep, sier Aud Tennøy i TØI. Foto: Martin Torstveit / NRK

– Hvis det blir mer handel et sted, blir det mindre handel et annet. Da kan man regne med at sentrum blør med denne type etableringer, sier hun.

Hun tror ikke politikerne alltid forstår denne konsekvensen.

– Jeg vet at fagfolk rundt om i Norge jobber hardt for å forklare sine politikere hvis man sier ja til en handelspark utenfor sentrum, sier man samtidig nei til attraktivt og levende sentrum, sier hun.

Utviklingen har skjedd stille og rolig ganske mange steder i Norge, forteller Tennøy.

Men den fører til det motsatte av mål som er satt nasjonalt, regionalt, og lokalt, påpeker hun.

– Hvis denne utviklingen får lov til å fortsette, er det mange av målene man har sagt er viktige og vil oppnå, som man ikke klarer å oppnå. Det blir mer biltrafikk, arealforbruk, og sentrum blir mindre attraktiv og levende, sier forskeren.

Mener storhandel ville ødelagt sentrum

Tellefsen som utvikler handelsområdene både i Bamble og på Brokelandsheia, er uenig.

Han mener handelsparkene tilrettelegger for en helt annen type handel enn i sentrum av byene.

– Vi kunne aldri hatt de byggene her inn mot sentrum, da ville vi ødelagt sentrum. Så det tenker jeg går helt greit.

Kundene er fornøyde

Folk som NRK treffer på handelsparken i Bamble, synes det er kjekt å handle langs motorveien.