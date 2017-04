Nye funn i Klemenskirken: Begravde de døde med stein i munnen

– Når vi ser disse gravene, så kommuniserer de på en måte med oss. Det handler om hvordan menneskene er blitt gravlagt, sier utgravingsleder Anna Petersén fra Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU).

– Vi har kommet over flere individer som har blitt gravlagt med steiner rundt kroppen, og med steiner trykket inn i munnen, sier Petersén.

Døde kanskje av svartedauden

UTGRAVINGSLEDER: Anna Petersén fra Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) forteller om nye funn. Foto: Stein Lorentzen / NRK

Hun forklarer at de tidligere har gjennomført utgravinger på Follobanen i Oslo, der de også fant individer med steiner i munnen. Skjelettene ble analysert og da fant de peststoffer, noe som peker på svartedauden, forklarer utgravingslederen.

– Bruken av stein kan dermed tyde på at de døde av svartedauden eller andre lignende epidemier, sier Petersén.

FLERE SKJELETTER: Funnene kan tyde på at disse døde av svartedauden eller andre epidemier. Foto: Morten Andersen / NRK

Torsdag besøkte statssekretær i Klima- og miljødepartementet, Lars Andreas Lunde, den arkeologiske utgravingen av Klemenskirkeruinen i Søndre gate. Da fikk han en innføring av de nye funnene.

INNFØRING: Statssekretær i Klima- og miljødepartementet, Lars Andreas Lunde, får en innføring av utgravingsleder Anna Petersén. Foto: Morten Andersen / NRK

Blant annet er det blitt funnet en del hodeskaller med utvekster på kraniet, som tyder på kreft.

– Vi har også funnet en del gravsteiner, som trolig stammer fra 1100-tallet, Dette er ikke helt unike funn, men ikke særlig vanlig heller, sier utgravingslederen.

Det er nå bestemt at ruinene av kirken og andre funn fra den arkeologiske utgravingen skal presenteres i et fremtidig besøkssenter, som skal være i underetasjen på næringsbygget som skal stå på tomten.

UNIKT FUNN: I en bakgård i Trondheim sentrum har arkeologer funnet rester av det de tror var Klemenskirken der kisten til Olav den hellige sto på alter i 25 år etter hans død. Foto: Stein Lorentzen / NRK

– Det viktigste funnet etter krigen i Norge

Det var høsten 2016 at arkeologer hos Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) sa ifra om at de hadde et sensasjonelt funn – at de trolig hadde funnet restene av Klemenskirken til Olav den hellige i Trondheim sentrum.

– Man blir nesten på gråten av en sånn arkeologisk sensasjon. Dette er det viktigste funnet etter krigen i Norge, uttalte riksantikvar Jørn Holme til NRK i november.

Funnet av Klemenskirken Trondheim har havnet på listen over de ti mest spennende arkeologiske funn i verden i 2016.