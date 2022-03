Hjernen vår «bremser opp» mye senere enn først antatt

De fleste av oss har nok kjent på at hodet ikke alltid henger helt med. Kanskje ei følelse av at tankevirksomheten går litt tregt?

I lang tid har man trodd at hjernen vår når en slags kognitiv topp allerede i 20-årene. At man deretter mister evnen til å hurtig prosessere informasjon, og at ting generelt går litt tregere.

Men nå kan dette vise seg å være feil.

I en ny studie fra Tyskland har forskere nemlig funnet ut at mental hastighet absolutt ikke avtar i 20-årene. Det er først blant folk som har passert 60 år man ser en betydelig endring.

– Dette er et oppmuntrende funn. Her ser man at alder ikke har noe særlig å si for å kunne ta hurtige og veloverveide beslutninger, sier Mischa von Krause. Han er førsteforfatter av studien og ansatt ved universitetet i Heidelberg.

Trykk på knappen

For å finne svar analyserte forskerne data fra mer enn 1,2 millioner mennesker i alderen 10–80 år. Alle disse deltok i et eksperiment på internett som målte reaksjonstid via en hjernetest.

Deltagerne ble blant annet bedt om å kategorisere ord og bilder som blinket på en skjerm. Her skulle de trykke på riktig tast så fort de kunne.

Prosessen med å avgjøre hvilken knapp som var den korrekte, gikk kun langsommere blant deltagere som hadde passert 60 år.

Dette kunne forskerne se via matematiske modeller.

Mischa von Krause er en av forskerne på studien. Han mener funnene gir grunn til optimisme. Foto: Heidelberg University

Ungdommer i alderen 14–16 år var de kjappeste til å respondere. Men ifølge forskerne er denne gruppen mer villige til å velge hurtighet foran nøyaktighet.

– Eldre folk er mer forsiktige i sine beslutninger, men det er fordi de prøver å unngå feil. En annen forklaring er at de motoriske egenskapene våre svekkes med alderen, sier von Krause.

Resultatene fra studien viste at den mentale prosesseringshastigheten så ut til å nå en topp i 30-årene. Men at det egentlig var lite endring fram til fylte 60. Deltagerne gjorde også færre feil etter hvert som de ble eldre.

– Vet ikke hva som skjer

Joshua Hartshorne er psykolog og ansatt ved Boston College i USA. Han mener funnene er oppsiktsvekkende.

– Dette føyer seg i rekken av arbeid som antyder at måten mentale evner endrer seg på gjennom livet, er komplisert. Vi vet egentlig ikke hva som skjer. Men det er ikke slik at vi når toppen som 20-åringer, og at det deretter kun vil gå nedover, sier han til avisa The Guardian.

Forsker Mischa von Krause mener resultatene utfordrer antagelsen om at mennesker i 40- og 50-årene er mentalt tregere enn unge voksne.

Og at dette kan påvirke hvem man for eksempel foretrekker å hyre til en jobb.

– Det ser ikke ut til at vi trenger å frykte noe betydelig tap av mental hastighet i løpet av et arbeidsliv.

Forskeren påpeker likevel at resultatene fra studien involverte mennesker med både høy og lav mental hastighet. Og at funnene er relatert til gjennomsnittet.