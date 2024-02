Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks To professorer ved NTNU har forsket på sjalusi i forhold, og hvordan menn og kvinner opplever og forstår denne følelsen forskjellig.

Menn blir mer sjalu enn kvinner når det gjelder seksuell utroskap, mens kvinner reagerer mer på emosjonell utroskap.

Studien viser at vi generelt er gode til å tolke sjalusi, og at vi forstår sjalusi bedre hos vårt eget kjønn.

Forskerne mener at vår forståelse av sjalusi i stor grad er medfødt, og ikke påvirket av samfunnet.

Psykolog Johan Åhlén ved Karolinska institutet forsker også på sjalusi, og mener det er mulig å lære seg å være mindre sjalu.

Alle som er i et forhold vet at ting kan snu ganske kjapt. Fra god stemning til det stikk motsatte.

Hva skjedde nå, liksom?

Av og til er dette knyttet til sjalusi. En følelse som kan være vanskelig å riste av seg. Og kanskje heller ikke så lett for den andre parten å bestandig forstå.

Dette bestemte to professorer ved NTNU i Trondheim seg for å se nærmere på.

– Hva tror folk trigger kvinner og menns sjalusi? Hvor godt forstår kvinner menns sjalusi og menn kvinners sjalusi? Det ville vi finne ut av, sier Mons Bendixen ved Institutt for psykologi.

Ulike utgangspunkt

Ifølge forskerne blir menn mer sjalu enn kvinner når det gjelder seksuell utroskap. Kvinner reagerer mer på emosjonell utroskap.

For eksempel kan en mann som snakker mye og fortrolig med en kvinnelig venn, risikere at partneren blir sjalu. Uten at han helt skjønner hvorfor.

Professor Bendixen og professor Leif Edward Ottesen Kennair har lenge forsket på følelser i og rundt parforhold.

Men dette er den første studien som ser på om vi egentlig forstår hvorfor dette skjer.

Forskerne analyserte svar fra 1213 deltagere. Hele 86 prosent av dem var heterofile, men de gjennomførte også analyser av bifile og homofile. De fant ingen store forskjeller blant de ulike gruppene.

Det de derimot fant, var at vi egentlig er overraskende flinke til å tolke sjalusi.

Sosialpsykolog Mons Bendixen har tidligere forsket på blant annet seksuell trakassering, mistolkning av seksuelle signaler og seksuell anger. Foto: Kirsti Kringstad / NRK

Kvinner forstår andre kvinner

Naturlig nok er kvinner best på å forstå andre kvinners sjalusi. Slik er det også for menn.

– Vi forstår vårt eget kjønn best. Menn er jevnt over gode til å forstå andre menns sjalusireaksjoner, og kvinner er motsatt, sier professor Kennair.

Da blir det ofte feil om vi bare bruker våre egne følelser som utgangspunkt for å tolke hvorfor partneren er sjalu.

Forskerne forklarer videre:

Dersom man bare tar utgangspunkt i seg selv og sine følelser, er det ikke bestandig enkelt å skjønne hvorfor partneren blir sjalu.

– Men samtidig er vi overraskende dyktige til å forstå motsatt kjønn, på gruppenivå, sier Bendixen.

Lar oss egentlig ikke påvirke

I undersøkelsen ble deltagerne også spurt om hvorfor de tror sjalusi oppstår, og om samfunnet kan være med på å påvirke oss.

Men sosial påvirkning skal visstnok ikke ha noe å si. Forskerne mener vi har en medfødt evne til å tolke disse til tider vriene følelsene.

– Vi mener at dette i stor grad er noe medfødt, noe som er programmert i oss, sier professor Bendixen til Gemini.

Men er det håp for å takle sjalusi på en god måte?

Leif Edward Kennair er professor ved NTNU. Han forsker blant annet på parforhold, kjærlighet og sjalusi. Foto: Jøte Toftaker/NRK

Mange ønsker hjelp

Johan Åhlén er psykolog ved Karolinska institutet i Sverige. Han forsker også på sjalusi, og mener det finnes måter å lære seg å være mindre sjalu på.

– I min forskning vil jeg forstå hvem som sliter med dette og hvordan vi kan hjelpe dem.

Psykologen forteller at tidligere forskning har avdekt at en hel del som sliter med sjalusi også mener at det påvirker livet deres negativt. Og at mange skulle ønske de fikk hjelp til å håndtere problemet.

– ​​​​​​Vi mennesker blir redde, bekymret og triste når vi tenker på at vi kan miste noe som er viktig for oss. Og det er ikke rart, sier Åhlén.

Han mener sjalusi kan være et problem som rammer alle, men at det kan virke som om noen har en tendens til å bli sittende litt fast i slike ødeleggende tanker. Her tror han ikke det er noen særlige forskjeller mellom menn og kvinner.

Men psykologen sier at vi fremdeles ikke vet så mye om hvorfor noen blir veldig sjalu, mens andre takler det bedre. Likevel har han noen råd til deg som sliter:

– Hvis du føler at du er overdrevent sjalu, kan det være greit å redusere atferd som tar sikte på å undersøke eller sjekke om partneren din er interessert i noen andre eller går bak ryggen din.

Slik atferd har en tendens til å forsterke sjalusien, og påvirke forholdet negativt.

–I stedet kan du prøve å øke atferd som er i tråd med hvordan du vil at forholdet ditt skal se ut, og hvordan du ønsker å være som partner.