I kafeen på NTNU er det veldig stille. Nesten tomt. Studentene er kanskje fortsatt hjemme hos mor og far. Kanskje bruker de sine siste feriedager til å oppdatere profilene sine på en eller annen datingapp.

Men to som er på plass er 20 år gamle Adina Wattum og 21 år gamle Joakim Hansen. De sitter i en sofakrok og snakker om ei bok.

Joakim er singel, men har ingen datingapp på telefonen sin, selv om mange har sagt at han burde ha det

– Jeg har en romantisk tanke om at jeg skal møte noen i et øyeblikk, så jeg har ikke gidda å laste ned noen app enda, men jeg må jo kanskje gjøre det da, for det har jo ikke funka så langt, ler han.

Hvem vet. Kanskje rakk han å laste ned og lage en profil nå før den store dagen.

Adina Wattum (20) mener studiekameraten Joakim (21) burde hatt en datingapp på telefonen sin. Foto: Jørgen Leangen / NRK

«Dating Sunday»

Den første søndagen i det nye året kalles nemlig for «Dating Sunday». Ifølge Tinder er dette årets travleste på datingappene.

Basert på tall fra i fjor, mener appen at det vil bli sendt 22 prosent flere meldinger globalt denne dagen, sammenlignet med andre dager. Det vil også være over 18 prosent flere «likes» denne søndagen.

Januar er også den mest populære måneden å være aktiv på appene, og mange single bruker årets første måned til å piffe opp profilene sine med nye bilder, skriver Daily Mail.

Hardt arbeid

Psykolog Marius Stavang forsker på dating. Han tror mange har som nyttårsforsett å finne seg en kjæreste. Noe man må jobbe for.

– Det å date i dag kan være hardt arbeid. Mange møter ikke nye mennesker i sitt naturlige miljø, og bruker da datingapper.

– Hver dag er en bra dag for å finne en partner, enten det er i januar eller i juni, sier psykolog Marius Stavang. Foto: Jørgen Leangen / NRK

Han forteller at halvparten av de som er single i dag har datingapper.

– Blant de single som søker etter en kjæreste er tallene enda høyere. Enkelte internasjonale undersøkelser har vist at flesteparten nå møter partneren sin gjennom datingapper.

Stavang er klar på at appene også har mange negative sider.

– Selv om undersøkelser kan vise at de fleste parforhold dannes ved at man møtes gjennom datingapper, så er det jo likevel slik at de fleste faktisk ikke finner noen gjennom disse appene.

– Hver dag er en bra dag

Psykologen er ganske sikker på at hver dag er en bra dag for å finne en partner.

– Vi er alltid opptatt av tilknytningsrelasjoner og den seksuelle interessen vår er jo alltid skrudd på. Så hvis du ikke har rukket å få profilen din klar til 7. januar, så kan du hoppe på dette toget når som helst.

– Det er jo mange som bare ser etter «en rask en» etter byen, mens andre vil ha «livet ut» på en måte, sier 20 år gamle Tuva om datingapper. Foto: Jørgen Leangen / NRK

– Bestillingskatalog

På et kjøpesenter i Trondheim finner vi 29 år gamle Rayner. Han er innom appen sin et par ganger i uka.

– Det er jo mer som en bestillingskatalog føles det som, sier han.

Likevel er han på appen i håp om å finne kjærligheten en dag.

– Akkurat nå bruker jeg det kanskje som en katalog selv, men etter hvert håper jeg jo å finne noen som vil bygge noe videre.

Seks gode råd for deg som vil komme i gang

Ha gode bilder

Forskning viser at det er profilbildene dine som har mest å si for hvilken interesse du får, så finn fram dine flotteste bilder.

– Velg bilder der du både ser bra ut og får frem tiltalende sider av din personlighet, sier Stavang.

«Casual» bio

Skriv en bio som er litt kort, men som får fram hvem du er på et personlig nivå.

Ifølge Stavang er det litt ulik kultur på de forskjellige appene knytta til hvor seriøst du skal skrive og hvor mye du skal skrive i bioen.

– Det må du se litt an. På Tinder virker det som at det er kultur for å ha en «casual» og kort bio.

Fyll ut feltene, menn!

Studier viser at det er veldig viktig for menn og ha en biografi i profilen sin. Ifølge dating-forskeren får du da vesentlig mer interesse fra kvinner.

– Det er viktigere for menn enn kvinner å ha en fyldig profil og fylle ut de feltene man kan. Kvinner har gjerne et større informasjonsbehov om hvem de skal møte. Menn tåler mer usikkerhet der.

Fortell hva du driver med

– Internasjonale studier har også vist at menn med bra jobb eller utdanning bør vise det på profilen sin. Du får mer interesse av det, sier Stavang.

Også menn med helt vanlige jobber bør fortelle om det, fordi kvinner har et større informasjonsbehov.

– For kvinner hverken økte eller minket interessen med jobb og utdanning. Kvinner trenger dermed ikke være redd for å «skremme bort» menn om de har prestisjefylte jobber, sier Stavang.

Ute etter et langtidsforhold? Si det!

Hvis du er mann og vil bruke en datingapp, tror forskeren at det er lurest å tenke at dette funker best når du vil få deg en kjæreste. Da bør du vise at det er det du ser etter.

– Med mindre du er veldig attraktiv, så vil du nok slite med å få noe særlig interesse hvis profilen din kommuniserer at du bare er interessert i uforpliktet sex.

Stavang sier at også kvinner bør være klare på hva de er ute etter.

– Kvinner vil nok få mye interesse både ved å uttrykke at de er interessert i et korttidsforhold og et langtidsforhold.

Vær raus

Skal du laste ned en datingapp for første gang, er rådet fra dating-forskeren å gå inn det med en litt lettbeint og sjenerøs innstilling.

Du bør også prøve å ikke være så selvkritisk når du sender en melding.

– Vær sjenerøs og raus med den du mottar meldinger fra. Vær greie med hverandre. Prøv å legge «icksene» til side. Slapp av og Lykke til!