Aslak og Camilla møtes på en skolereunion. De begynner å prate, og ting skjer ganske fort.

– Jeg likte at vi kunne gå i dybden. Jeg har egentlig aldri vært så veldig snakkesalig, men hun fikk meg til å prate, sier Aslak.

Og etter bare tre måneder, tidlig en morgen i sofaen, stiller han spørsmålet.

– Det var nok ikke et særlig romantisk frieri, sier Aslak.

– Jeg sa bare JA, og deretter løp han ut døra for å dra på jobb, forteller Camilla.

Men det skal ikke gå lang tid før de oppdager at det er noe i forholdet som skurrer.

Setter dype spor

Aslak levde på den tiden som toppidrettsutøver. Derfor ble det naturlig å knytte «skurret» til dette. Det kreves en viss egoisme for å nå målene sine.

Paret jobber sammen for å få hverdagen til å gå opp. De snakker om både de fine og de vanskelige tingene. Aslak og Camilla holder sammen i mange år. Og forteller at forholdet er fylt av mye godhet.

De får to barn sammen.

Så skjer det noe som setter dype spor i Camilla. Hun mister sin egen far. Hun får kun et døgn på seg til å ta farvel. Nå trenger hun Aslak mer enn noensinne. Men støtten uteblir.

Selv vet ikke mannen i huset hva han har gjort feil.

En gedigen nedtur

Camilla forteller også om et annet minne som sitter i. Det er i forbindelse med hennes egen 40-årsdag.

Hun hadde vært gjennom en krevende sykdomsperiode, og et par ganger underveis var hun redd for å ikke nå 40.

Derfor betød akkurat denne dagen så ekstra mye. Men da den kom, var skuffelsen et faktum.

Det skjer ingenting. Aslak kommer sent hjem fra jobb, og med seg har han en melkesjokolade og en pakke ullsokker fra Rema 1000.

– Jeg ble kjempelei meg, og klarte ikke å holde tårene tilbake. Det handlet mest om at Aslak overhodet ikke så eller forstod hvor mye det betød, forteller hun.

Med tiden får Camilla en fornemmelse av at det rett og slett er ting som hennes mann ikke klarer å fange opp. Hun bestemmer seg for å undersøke litt.

Og ganske riktig ...

Noen tastetrykk og en test på internett endret alt for paret. De får endelig etterlengtede svar. Foto: Espen Bierud / NRK

Et enkelt søk på internett

På internett dukker det opp en test, og den handler om Asperger syndrom.

– Jeg testet først meg selv, men fikk ingen utslag. Deretter testet jeg Aslak, slik jeg kjenner han, og det slo kraftig ut.

Deretter begynte Camilla å lese seg opp, og brikkene faller på plass.

Aslak tar selv testen.

I etterkant tenker han at dette er jo meg. Hva gjør vi nå?

Etter flere medisinske tester får Aslak bekreftet at han har diagnosen Asperger, som er en form for autisme.

– Jeg fikk svar på hvorfor jeg er som jeg er, sier han.

Og bekreftelsen ble både en lettelse og en bekymring for begge to. Paret hadde kjempet mot noe ingen av dem kunne noe for.

Samtidig var alt endret, og det endret ingenting.

Asperger syndrom Ekspandér faktaboks Folk med Asperger være veldig ulike, dermed kan det være vanskelig å beskrive generelle symptomer og likhetstrekk, her er noen: Begrenset evne til sosial omgang

Vansker med å oppfatte sosiale spilleregler

Spesielle og begrensede interesser

Uvilje mot endring i omgivelser og rutiner

Kommunikasjonsproblemer og forståelsesvansker

Ujevn evneprofil

Motorisk klossethet

Langsomt psykomotorisk tempo

Persepsjonsvansker, oppfatter sanseinntrykk annerledes.

Søvnvansker

Over- eller underaktiv Hentet fra Foreningen Spekteret

To ulike «hjernespråk»

Line Lotherington er psykolog med spesialkompetanse innen ADHD og autismespektertilstander (ASF).

I sin praksis møter hun mange par med samme utfordring.

Lotherington sier det ikke er uvanlig at man lever lenge med autismediagnosen før den blir stilt.

Og at mange finner ut av det ved å bruke nettopp internett og google.

– Det er vel mer regelen enn unntaket, egentlig. Partneren, som ikke har autisme, leter etter svar. Vedkommende blir en slags detektiv. Og det er ikke for å stemple den andre, men for å finne noe som gir mening på hvorfor ting er vanskelig, sier psykologen til NRK.

Litt av utfordringen til slike par, er at de to i forholdet snakker ulike «hjernespråk». Det handler om at man koder verden forskjellig. De med autisme har ikke nødvendigvis en sosial autopilot.

– Det å måtte lære seg hva som er forventet av en i ulike sammenhenger, er ekstremt krevende.

Psykolog og parterapeut Line Lotherington. Foto: Privat

Gode råd

Likevel har psykologen noen gode råd.

– Råd nummer en er hvordan man snakker om dette innad. Når man har vært såret og har misforstått hverandre over lang tid, er det viktig å bygge opp. Da er språket viktig.

Da kan man snakke om at man har ulike perspektiver, at det nærmest har vært en kulturkrasj, forklarer Lotherington.

– Så jeg vil absolutt råde folk i denne situasjonen til å skaffe seg innsikt i både diagnosen og hvor forskjellige man er. Da kan man lage seg realistiske forventninger.

Psykologen sier det absolutt er mulig å berge et parforhold selv om man finner ut av dette etter en stund ut i forholdet.

Men hvordan gikk det med Aslak og Camilla?

En avgjørende kjøretur

Etter et møte med legen valgte de to å kjøre seg en tur.

– Jeg husker den dagen godt. Det var en god samtale med legen, som gjorde at vi begge falt litt mer til ro, sier Camilla.

For paret ble dette slutten på det de kjente, og starten på noe nytt.

– Jeg var sykt letta, sier Aslak, som nå følte at de kunne se framover.

I løpet av bilturen ble de begge enige om at dette var slutten på ekteskapet. Det var det riktige for begge to, sier Camilla.

– Det var både latter og gråt.

Det har nå gått en god stund siden de to valgte å gå hver til sitt. I dag er forholdet godt, og de samarbeider bra om barna.

Utmattet

Camilla sier hun har brukt mye tid på å reflektere.

– Jeg tenker at vi begge to var helt utslitte på et tidspunkt. Jeg ble overrasket når jeg forstod HVOR mye dette har kostet.

– Selv om partneren ikke kan noe for det, opplevde jeg den emosjonelle tilkortkommenheten utmattende og sårende, fortsetter hun.

Jeg var jo sammen den snilleste mannen, som aldri ville noen noe vondt, men så ble det så feil – mange ganger.

