Marion og Harald har akkurat sendt gjestene hjem etter bursdagsfeiring. Sønnen i huset har blitt elleve år. Nå har barna lagt seg, og Harald står i døra – klar til å dra sin veg.

De to har vært sammen i over et tiår og har to barn. Tiden har vært turbulent, men også fylt med masse kjærlighet.

– Han vinket farvel, og da var det endelig. Det var helt forferdelig, forteller Marion.

Skammen og sviket gjør at Harald ikke makter mer. Han må vekk.

– Herregud, hvor nydelig hun er

De to møttes i Tromsø i 1973.

– Jeg husker jeg så et menneske som syklet i byen. Det var varmt og fint vær og det slo meg midt i mageregionen: Herregud, hvor nydelig hun er. Til og med bakfra på sykkel, ler Harald.

Året etter var de både gravide og forlovet.

I starten var alt stor stas mellom de to. Kjærligheten blomstret. De var begge aktive innen politikk, og hadde et stort engasjement.

– Da vi giftet oss var ikke bryllupet det viktigste. Jeg hadde verken hvitt slør eller brudebukett. Det var det formelle som måtte på plass, sier Marion.

Årene gikk og ekteskapet var i grunn som alle ekteskap – fylt med opp- og nedturer.

Men det hele tok en brå vending da far i huset utdannet seg i voksen alder.

Marion og Harald er unge og nygifte. Foto: Privat

Kjenner det i magen den dag i dag

Harald sluttet i jobben, og ville utdanne seg for å bli lærer. Dette innebar skifte av miljø, den lille familien måtte klare seg på ei lønn og mannen i huset var mye borte.

– En felles venn av oss advarte Harald før han startet. Hun sa at han måtte passe seg, for dette kom til å bli helt annerledes enn det han var vant til, sier Marion.

– Det skulle vise seg at hun som kom med denne advarselen fikk helt rett, fortsetter Harald.

Det tok ikke lang tid før han innledet et upassende forhold til en av sine studievenninner. Og sviket fortsatte i mange år.

– Det handlet ikke om noe i det skjulte. Det var åpenlyst. Den følelsen jeg fikk da jeg ble klar over dette, var ikke god. Jeg kjenner det i magen den dag i dag, sier Marion.

Også Harald er tydelig preget når han snakker om den vanskelige tiden.

– Jeg følte at jeg hadde skuffet så mye, at det ikke var noe jeg kunne gjøre for å rette opp sviket. Det hele var så meningsløst, for jeg hadde aldri et følelsesmessig forhold til noen av damene.

De vonde tankene gjorde at Harald valgte å forlate familien.

– Hvorfor gjør jeg dette?

De to er i dag 69 år gamle, og deler historien sin i NRKs podkast «Havarikommisjonen». I studio sitter psykologene Catrin Sagen og Sindre Kvithyld Aasli og hører på.

– Jeg blir berørt av dette, sier Sagen. De prater om noe som er veldig komplekst på en fin måte. Jeg tror mange kan kjenne seg igjen – at utroskap egentlig går på tvers av den man er. Hvorfor gjør jeg dette?

– Det kan føles som å være i fritt fall, sier Aasli. Det å kjenne at man har ødelagt noe, og at det aldri kan gjøres godt igjen. Noen velger å gå fra hverandre, mens andre mobiliserer.

Og det er ofte de triste historiene man hører om, hvor utroskapen ødelegger fine forhold. Men ifølge Catrin Sagen finnes det absolutt håp.

Psykologen sier det i grunn er gode odds for å komme seg gjennom noe slikt, men det krever en prosess og en reparasjon. Og begge parter må ønske å reparere, sier hun.

– Ja, da må opplysningene fram. Den sårede parten trenger å gå inn i sin smerte for å dele denne med partneren. Jeg har truffet par som har klart å bygge opp et tryggere forhold etter utroskapen, sier Sindre Kvithyld Aasli.

Mange velger å være utro

Det finnes ingen sikre tall på hvor mange som er utro. De beste tallene har man kanskje fra en forskning som ble utført i 2008. Her fant man at sannsynligheten for at en partner er utro, ligger et sted mellom 40 og 76 prosent.

Mons Bendixen er professor i sosialpsykologi ved NTNU. Han sier det er mange grunner til at folk velger å være utro: Man ønsker egentlig å avslutte et forhold som fungerer dårlig, men er redd for å gå, noen søker spenning, noen forsøker å finne en bedre partner og andre kan bruke utroskap for å vekke til live et forhold som er dødt. Foto: Helene Solheim / NRK

– Studiene spriker med tanke på hvor stor andel som er utro. Det er flere menn som har seksuelle sidesprang enn kvinner. Det er fordi de oftere ligger med kvinner som er single, sier professor i psykologi ved NTNU, Mons Bendixen.

Han forsker på sjalusi og utroskap, og sier dette er en av de viktigste grunnene til at forhold avsluttes.

– Utroskap innebærer ulike former for svik mot partneren, og er et brudd på den gjensidige tilliten et parforhold bygger på.

Likevel er det mange som er villige til å tilgi partnerens utroskap.

– I enkelte forhold hvor mye av den romantiske og seksuelle gnisten er borte, hvor hverdagslivet har tatt helt overhånd, vil utroskap kunne fungere som en slags vekker. Men det er nok mer unntaket enn regelen, sier Bendixen.

For Harald og Marion ble ikke terapi redningen, men en familietur til Thailand endret mye.

Tok mot til seg og spurte

Året er 2012. Det er lenge siden Harald og Marion har hatt noe særlig kontakt, men nå er de begge bedt med til Thailand sammen med barn og barnebarn.

De to bruker mye tid alene sammen med barnebarnet. Det gamle kjæresteparet trives i hverandres selskap.

– Tanken på noe var ikke helt fjern, innrømmer Harald.

I tiden etter at det ble slutt mellom de to, har ikke Marion hatt noen annen mann i livet sitt. Ikke har hun vært på jakt etter det heller.

– Jeg hadde en sorgprosess som varte lenge, men da den var over, var Harald på en måte ute av hodet mitt. Jeg gikk aldri og tenkte at det skulle bli oss igjen, sier hun.

Men der tok hun feil.

For etter turen til Thailand blir Harald invitert i Marions 60-årsdag. Hun husker den spesielle bursdagen godt.

– Det var veldig kaldt, og jeg hadde sydd meg kofte Den var langt fra perfekt, ler hun. Jeg merket at jeg synes Harald ble mer og mer interessant. Men jeg visste ikke helt hvor jeg hadde ham. Etter ei stund tok jeg mot til meg og spurte:

– Hva er det du vil?

Harald svarer: Jeg vil være kjæresten din.