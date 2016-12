Ny kirketradisjon for 18-åringer i Åfjord

18 år gamle Rune står ved alteret i Åfjord kirke. Han har tatt steget opp på en liten terskel som ligger der. Den skal symbolisere terskelen til voksenlivet.

– Du er voksen, har ansvar for egne valg, utfordringene venter deg. Er du klar til å ta dem?

Sogneprest, Kristian Kjenes, ser spørrende på den unge mannen. Han svarer ja og blir bedt om å trå over terskelen og inn i de voksnes rekker.

18-åringen den nye konfirmanten

Sogneprest i Åfjord, Kristian Kjenes og sogneprest i Rissa, Ingunn Aarseth Høivik følger med mens Rune (18) trer inn i de voksnes rekker. Foto: Ståle Yttrehus / NRK

Konfirmasjonen i Norge har siden den ble påbudt i 1736 vært et symbol på overgangen fra barn til voksen. Ingen kunne tas ut til militærtjeneste, inngå ekteskap, være fadder ved dåp eller vitne i retten uten konfirmasjonsattest.

Fra 1912 og frem til i dag har konfirmasjonen vært frivillig og er i dag noe de fleste forbinder med store pengegaver og en fin fest med god mat.

I dag er man ikke voksen før man er 18 år og myndig etter loven. Dette er noe Åfjord kirke har tatt tak i, og inviterer derfor konfirmantene til kirka i romjula det året de fyller 18.

Blitt tradisjon

For fire år siden ble de som konfirmanter bedt om å skrive et brev til seg selv som 18-åring. Brevene ble forseglet og lagt i kirkesafen i Åfjord kirke. I går var de samme ungdommene invitert til en seremoni i kirken, der de erklærte at de tok ansvaret over eget liv, og de fikk tilbake brevet de skrev fire år tidligere.

– Dette er fjerde året vi gjennomfører dette, og vi har en meget driftig kirketjener som har snekret terskelen til voksenlivet, så det er veldig greit at de har noe symbolsk der og markerer det, for det er jo nå ungdommene blir myndige og voksne, sier Kjenes.

Seremonien har blitt en tradisjon i Åfjord kirke, men det har tatt tid å få folk til å møte opp.

– Det var ganske få som kom det første året, men nå har det blitt mange flere. I år var nok det første året hvor også foreldre, besteforeldre og faddere var med, sier sognepresten.

Fra 14-årige meg til 18-årige meg

Tonje Rømma Andreassen var konfirmant for fire år siden. Onsdag mottok hun et brev fra seg selv som 14-åring og gikk over terskelen inn i de voksnes rekker. Foto: Ståle Yttrehus / NRK

Tonje Rømma Andreassen er en av 18-åringene som onsdag fikk brev fra seg selv. I brevet skriver hun at hun håper at den 18 år gamle utgaven av seg selv har det bra og at hun har gode venner.

«Er du i Åfjorden eller har du flytta? Går du studiespesialisering eller er du ferdig og har begynt på noe annet? Du lever sikkert et supert liv. Hilsen den 14-årige utgaven av deg selv», skriver hun.

– Var det flaut å lese synes du?

– Nei, det var jo sånn jeg var da.

– Skjønner du at du er mye mer voksen nå?

– På fire år så skjer det litt. Jeg er jo 18 år og myndig. Litt mer voksen forhåpentligvis, sier hun.

Videreført til andre kommuner

Også i nabokommunen, Rissa, har det blomstret frem en interesse for å gjennomføre det samme ritualet som Åfjordungdommen gjør. Sogneprest i Rissa, Ingunn Aarseth Høivik har en spesiell interesse for ordningen med myndighetsmarkeringen.

– Dette er en kjempefin tradisjon og vi vil gjøre det samme i Rissa også. Da skal tidligere konfirmanter få brevene sine som vi har forseglet med lakk og lagt i safen i vår. De skal få dem igjen hvis de kommer til kirka i romjulen det året de fyller 18, sier Høivik.