Slik kan svette fingertupper produsere strøm når vi sover

Små plaster med elektroder som er tapet rundt fingrene våre, kan samle opp svette mens vi sover.

Hvorfor er dette nødvendig, spør du kanskje? For å lage strøm, så klart.

Fingertuppene våre produserer nemlig ekstremt mye svette, og dette har amerikanske forskere tatt på alvor.

I en ny studie fra Universitetet i California, har de klart å utnytte denne kroppsvæsken til å lade opp ei elektronisk klokke, hvor batteriet varte i 24 timer.

Håpet er at den nye oppfinnelsen skal bli allemannseie.

Slik fungerer oppfinnelsen

Tuppen av en finger er ikke særlig stor. Så det å klare å skaffe energi fra denne kroppsdelen, krever god teknologi.

Den nye enheten som ligner på et plaster, er utstyrt med elektriske ledere, eller elektroder om du vil. Elektrodene er laget av et karbonskum, som absorberer kroppssvetten.

Deretter er det et enzym som utløser en kjemisk reaksjon mellom molekyler i svetten vår. Her er det laktat – altså melkesyre – som reagerer med oksygen, for så igjen å generere elektrisitet.

Til dags dato antas enheten å være den mest effektive, kroppslige oppfinnelsen av sitt slag.

ENERGI: Denne lille enheten konverterer svette fra fingertuppene til små, men nyttige mengder energi, ifølge forskerne. Foto: Lu Yin / Universitetet i California

– Artig og spennende

Odne Stokke Burheim er professor ved institutt for energi- og prosessteknikk ved NTNU. Han synes oppfinnelsen er interessant.

– Fenomenet og mekanismen i denne dingsen er veldig artig og spennende, sier Burheim.

Prinsippet med å bruke melkesyre i svette som brensel – altså energi – er allerede kjent, påpeker Burheim. Men å bruke det på denne måten er definitivt nytt.

SPENNENDE: Odne Stokke Burheim ved NTNU synes oppfinnelsen er spennende. Foto: Maren Agdestein

Professoren tror absolutt det er potensial i oppfinnelsen. Samtidig lurer han på om strømgevinsten vil være stor nok til at man bytter ut solceller, batteribanker eller stikkontakten.

Gir energi uten å bruke innsats

Det er ikke første gang man klarer å lage strøm ved hjelp av svette. Men tidligere har dette skjedd i forbindelse med hard fysisk aktivitet – uten særlig gode resultater.

Med den nye oppfinnelsen behøver ingen å trene hardt. Den fungerer faktisk optimalt mens du tar deg en dupp.

– Ved å bruke svetten fra fingertuppene, som er der uansett hva du driver med, så gir denne teknologien en nettogevinst i energi uten å bruke innsats, sier professor Joseph Wang i en pressemelding.

Enheten kan produsere 0,4 joule energi i løpet av ti timer med søvn. Og det skal altså være nok til å holde liv i ei elektronisk klokke i ett døgn.

Den kan også produsere energi ved at man bruker fingeren i lette trykkebevegelser.

Fornybar energi Ekspandér faktaboks Vet du hva som er fornybare kilder? Sola er en fornybar energikilde, det samme er vann, bølge og vind. Det kalles fornybar fordi det er kilder som ikke brukes opp når vi bruker dem. Det vil si at vi kan skape strøm og varme med sol, vann og vind uten å bruke opp jordas ressurser. Sola er primærkilden til energi på jorden. Solenergi blir utnyttet på en rekke måter som plantenes fotosyntese, elektrisitet gjennom solceller, energien i petroleum stammer fra fotosyntese i en fjern fortid. Vi kan bruke sola som energikilde ved å bruke solcellepanel for å skape strøm.

Håper folk vil bruke enheten

Professor Wang sier de håper at enheten kan tas i bruk i folks hverdagsliv. Det å sende en SMS eller å spille en klunk på pianoet vil være nok til å sette i gang prosessen.

Målet er at denne dingsen vil kunne fungere uten at man merker at den sitter på fingeren.

Medforfatter på studien og forsker Lu Yin, legger vekt på at de ikke ønsker at dette skal være nok en kul greie som kan produsere litt energi.

Vi kan faktisk allerede bruke denne energien til å drive elektroniske sensorer og skjermer, forteller han.