Både WHO og FNs barneorganisasjon UNICEF slår alarm.

Nye tall viser at den globale vaksinasjonsdekningen går ned. I 2021 skal hele 25 millioner spedbarn ha gått glipp av livreddende vaksiner.

Dette er det største fallet i vaksinasjoner av barn som er registrert på omtrent 30 år.

– Dette er en rød alarm for barns helse. Vi er vitne til det største vedvarende fallet i barnevaksinering på en hel generasjon, sier Catherine Russell i en pressemelding. Hun er administrerende direktør i UNICEF.

Hun mener konsekvensene vil bli målt i liv.

Prioriterte mat på bordet

Vaksinen mot difteri, stivkrampe og kikhoste (DTP) blir brukt som en markør for denne dekningen i og på tvers av land.

Andelen barn som fikk tre doser av denne, falt fem prosentpoeng mellom 2019 og 2021, viser de nye tallene.

Og det skal være flere årsaker til nedgangen. Blant annet nevnes feilinformasjon og covid-19.

– Pandemien «tvang» foreldre og familier til å velge mellom det å sette mat på bordet og få barna sine vaksinert. Det sier Kate O'Brien, som er direktør for WHOs avdeling for vaksinering.

Nøkkeltall fra FN-rapporten Ekspandér faktaboks Global dekning falt fra 86 prosent i 2019 til 81 prosent i 2021

Anslagsvis 25 millioner barn under 1 år fikk ikke basisvaksiner. Dette er det høyeste antallet siden 2009.

Antall jenter som ikke ble vaksinert mot humant papillomavirus (HPV) økte med 3,5 millioner sammenlignet med i 2019.

Antall uvaksinerte barn økte med 5 millioner fra 2019 til 2021.

– Tragisk

De aller fleste av barna som ikke blir vaksinert bor i lav- og mellominntektsland, heter det i rapporten.

– Dette er en tragisk følge av pandemien og tiltakene mot pandemien. Nedgangen kan skyldes at helsetjenesten ikke har hatt kapasitet til vaksinasjon, at barn er blitt holdt hjemme, at skolene er stengt eller at foreldre er blitt mer avventende til vaksinasjon som følge av utbredt feilinformasjon.

Det skriver FHI-overlege Preben Aavitsland i en e-post til NRK. Han mener det trengs en kjempeinnsats for å ta igjen det tapte.

Situasjonen hjemme i Norge ser mye bedre ut, mener overlegen.

– Vi har ikke sett noen nedgang i oppslutningen om barnevaksinasjonsprogrammet under pandemien. Det betyr at foreldrene har tillit til vaksinasjonsrådene. Og at helsesykepleierne og legene på helsestasjonene har gjort en formidabel innsats med å drive programmet under pandemien.

Preben Aavitsland er bekymret for vaksinesituasjonen i verden. Han tror også at feilinformasjon kan være en del av problemet. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Krevende å nå ut med informasjon

Kommunikasjonsdirektør i UNICEF Norge, Stian Lyberg, sier det er dramatiske tall som blir presentert.

– Store deler av verden opplever fremdeles pandemi, som gjør arbeidet med vaksinering krevende. Det vil kreve store økonomiske ressurser for å endre situasjonen, sier han til NRK.

Videre forteller han at kunnskapen om vaksiner er god i vestlige deler av verden, men at det fremdeles er krevende å nå ut med informasjon.

– Det er andre krevende forhold, som sult, tørke, krig og fattigdom, som oppleves enda mer prekært i folks hverdag.

Laveste nivå siden 2008

Ifølge den nye rapporten håpet man at fjoråret var et år hvor man ville se bedring i situasjonen.

I stedet ble DTP3-dekningen satt tilbake til det laveste nivået siden 2008.

Denne historiske tilbakegangen skjer samtidig som økende forekomster av alvorlig akutt underernæring blant barn. Et underernært barn har allerede svekket immunitet, og manglende vaksinasjoner kan bety at vanlige sykdommer raskt blir dødelige for dem.

WHO og UNICEF samarbeider med vaksinealliansen Gavi. Sammen har de en strategi og et mål om å forebygge sykdommer gjennom vaksine blant alle barn i verden.

– Det er hjerteskjærende å se at barn ikke får den beskyttelsen de trenger. Nå må vi prioritere å hjelpe dem som trenger det mest. Ikke bare gjennom vaksiner, men vi må også skreddersy en støtte til helsesystemene som skal administrere dette, sier Seth Berkley. Han er administrerende direktør i Gavi.