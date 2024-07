Saken oppsummert: Aldri før har det vært meldt inn så mange tilfeller av den flåttbårne sykdommen borreliose i Norge som i år, med 175 tilfeller fra januar til juni.

Årsaken til økningen er usikker, men kan delvis skyldes værforhold og økt kunnskap om flått blant leger og befolkning.

Flått kan også være bærer av TBE-viruset, som kan gi svært alvorlig sykdom. Det finnes ingen medisin mot dette viruset, men det kan forebygges med vaksine.

For å unngå flått anbefales det å bruke myggmiddel, holde seg på stier, kle seg i lyse klær og sjekke hodebunnen hos barn. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

Sommersesongen er godt i gang, og det er også den blodtørstige flåtten.

For aldri før er det meldt inn like mange tilfeller av den flåttbårne sykdommen Lyme borreliose.

Så langt i år har det blitt meldt inn 175 tilfeller til Folkehelseinstituttet (FHI) for perioden januar til juni.

Det er 16 flere enn i samme periode i fjor, som var forrige topp.

Hva som er årsaken til økningen er vanskelig å slå fast, ifølge seniorforsker Solveig Jore i FHI.

Det er lege og rådgiver ved Flåttsenteret ved Sørlandets sykehus i Arendal, Harald Reiso, enig i.

– Akkurat i år kan det være litt på grunn av værforholdene. Hvis det er fuktig og ikke så høy temperatur, så liker flåtten seg bedre enn om det er en knallsommer og tørt.

Han tror også økt kunnskap om flått blant leger og befolkning fører til at flere får diagnosen.

Lege og rådgiver hos Flåttsenteret ved Sørlandet sykehus ser på bilder av pasienter som har fått borreliose og kronisk eksem av sykdommen. Foto: Victoria Marie Nordahl / NRK

Mange uten symptomer

Lyme borreliose er den vanligste flåttbårne sykdommen i Norge.

Likevel er risikoen for å få infeksjonen bare 2 prosent hvis du blir bitt, og mange av dem får lite symptomer, ifølge FHI.

Noen kan blant annet få influensalignende symptomer og en form for rødt utslett. Om det skjer bør du gå til legen, som avgjør om du burde ta en antibiotikakur.

Symptomer på borreliose og TBE Borreliose: Rødlig utslett på huden som vokser

Lammelser i ansiktet

Strålende smerter i nakke og rygg som går ut i ben og armer Ofte får man kun utslett. Skogflåttencefalitt (TBE): Gir alt fra ingen til lettere influensalignende symptomer. Noen får hjernebetennelse, som kan gi følgend symptomer: Høy feber

Sterk hodepine

Kvalme

Oppkast

Diaré

Forvirring

Balanseproblemer

Lammelser Kilde: FHI og Flåttsenteret

Lege: – Vaksiner deg

Flåtten kan også være bærer av TBE-viruset som kan gi svært alvorlig sykdom.

– Borrelia er en bakterie, og da lar den seg behandle med antibiotika. TBE er et virus, og det er ikke noe medisin som duger mot det, sier lege Harald Reiso.

Hans råd er å ta vaksinen som kan forebygge viruset.

De mest utsatte stedene for TBE-viruset er på Sørlandet fra Flekkefjord, vestkysten av Oslofjorden opp til gamle Hurum kommune, samt fra Vestby på østkysten av Oslofjorden til svenskegrensen.

Er du redd for å bli syk av flåttbitt? Ja Nei Er aldri i skogen Vis resultat

Les også Mange misforstår «flått­vaksinen» – disse bør vurdere sprøyta

Hvordan unngå flått

– Hvordan skal de som skal være mye ute i sommer unngå å få flått?

– De fleste myggmidler har også effekt mot flått. Det er lurt å holde seg på stier og ikke gå for mye på gjengrodde områder, sier Reiso.

De burde også kle seg med lyse klær. Da er det lettere å oppdage en eventuell flått.

– Sjekk også alltid barns hodebunn. Det er viktig.

– Hva gjør man hvis man får flått?

– Drar den rett ut. Det er enklere å få til med en pinsett, sier lege Harald Reiso.

Det ble registrert 113 tilfeller av TBE-viruset i Norge i fjor, og rundt 48.000 nordmenn fikk minst én dose av vaksinen, ifølge FHI. I 2016 var det tolv registrerte tilfeller av viruset. Foto: Erik Karits

Mer utbredt utenlands

Viruset er vanligere i andre land, og man trenger ikke dra lenger enn til Sverige for å finne høyere forekomster. I fjor var antall påviste tilfeller nær tre ganger så høyt per innbygger i Sverige som her hjemme.

Reiso mener vaksinen også burde tas som en reisevaksine dersom du ferierer på steder med mye flått med TBE-viruset.

– Sånn som kysten av Sverige, i Baltikum og Mellom-Europa.