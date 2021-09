Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Dessverre ser vi at en del foreldre sliter med å bli enige. Alle foreldre har et ansvar for å finne løsninger, sier seniorrådgiver Elin Saga Kjørholt hos Barneombudet.

Koronavaksineringen av 12-15-åringene er igang i hele landet.

Barnevaksinasjonsprogrammet er ordinær helsehjelp og krever bare samtykke fra én av barnets foresatte. Koronavaksine regnes som ekstraordinær helsehjelp og krever samtykke fra begge foreldrene.

Barneombudet sin jurist understreker at dersom ikke foreldrene blir enige, så får ikke barn under 16 år vaksine.

– Derfor må foreldre snakke sammen. En mulighet er å søke råd hos fastlegen eller annet helsepersonell, sier Kjørholt.

Barneombudet etterlyser mer informasjon til foreldrene om vaksinen. Foto: PRIVAT

Ringer foreldre i fritiden

Kristiansand er blant kommunene som de neste ukene starter vaksinering av barna mellom 12 og 15 år.

Sverre Bjotveit er rektor ved Oddermarka skole i Kristiansand.

Han må ta den tidkrevende jobben med å sikre dobbelt samtykke. Arbeidsdagene har blitt lengre enn de pleier å være.

– Jeg har purret på flere foreldre, forteller Bjotveit.

Han erfarer at flere foreldre er uenige om vaksina.

– Hvis den ene ønsker vaksine og den andre ikke så kan det bli vanskelig.

Rektor ved Oddermarka skole starter vaksineringen av nærmest alle elevene fredag. Foto: Elisabeth Sandve / NRK

For mange foreldre skaper samtykkekravet problemer.

FAU-representant Ingrid S. Jakobsen ved Oddemarka skole sier det er syn at barna kommer i en skvis når det oppstår konflikter mellom foreldrene.

– Det skaper frustrasjon. Både for foreldre, elever og lærere.

FAU ved Oddermarka skole vet at mange foreldre blir uenige om å vaksineringen av barna. Foto: Elisabeth Sandve / NRK

Flere foreldre har kontaktet kommunen og klaget over tidspresset, forteller Jakobsen.

– Myndighetene kunne gitt foreldrene mer tid til å prate om dette. Nå har vi hatt litt over én uke på oss.

Vaksinasjonen til 12-15-åringer består av én dose i første omgang. I likhet med 16- og 17-åringer skal de kun ha BioNTech-Pfizer-vaksinen.

E-poster og smser til utlandet

Kristiansand kommune har sendt en rekke e-poster og smser til foreldre som bor i utlandet. Skattemyndighetene og folkeregisteret er også kontaktet i jakten på samtykke.

– I ett tilfelle handlet det om en far som bor i utlandet. Vedkommende har ikke kontakt med barnet, forteller skolekoordinator John Einar Kvam i Kristiansand kommune.

Han sier dette tilfellet ikke er unikt.

– Jeg har snakket med foreldre som har kjempet om å få lov til å vaksinere sine barn selv om de ikke har fått tak i den andre parten, sier Kvam.

Rektor ved Oddermarka skole Sverre Bjotveit og koordinator for vaksinering av Kristinsands-skolene John Einar Kvam. Foto: Elisabeth Sandve / NRK

Ber foreldrene ta ansvar

Barneombudet mener mangel på informasjon til foreldre også er en mangelvare. De etterlyser mer informasjon om vaksinen.

– Helsemyndighetene må snarest utarbeidet informasjon slik at barn og foreldre kan ta gode avgjørelser, sier seniorrådgiver Kjørholt.

En annen utfordring med at foreldre ikke kommer til enighet, er at tiden går og massevaksineringen etter hvert tar slutt. Foreløpig skal ikke det by på problemer.

– Vi lager egne puljer for de som ikke får tatt vaksinen nå. De som er født i oktober, november og desember 2009, vil få et tilbud i løpet av høsten, understreker rektor Svere Bjotveit.