Vaksinerer ansatte som jobber med små barn mot kikhoste

– Vi får stadig rapporter om folk som er smittet og vi vet at det skjer i hele fylket og nasjonalt, sier assisterende kommuneoverlege Marit Teigen Hauge i Molde.

Der har kommunen i flere uker vaksinert ansatte som jobber med små barn.

Bakgrunnen er at det ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) hittil i år er meldt om 3145 tilfeller av kikhoste i Norge. Antallet tilfeller øker stadig og FHI klassifiserer det som et utbrudd.

Marit Teigen Hauge er assisterende kommuneoverlege i Molde. Hun ser at flere av nabokommunene også har begynt å få på plass et lignende tilbud om kikhostevaksine til ansatte. Foto: Roar Jonny Strøm / NRK

Farlig for de små

Sykdommen er spesielt alvorlig for spedbarn. Fordi FHI får mange spørsmål har de sendt ut et brev til alle kommuner før sommeren. Der minner de blant annet om at anbefalingen for alle som arbeider med små barn er at de er vaksinert mot kikhoste.

I Molde kommune har de tatt rådet på alvor og setter nå vaksinen gratis.

– Vi ønsker å unngå å smitte de aller minste, de fra 0–1 år. Vi ønsker også at de som jobber hos oss ikke skal bli syke. Voksne blir også syke av dette og kan hoste i opptil 100 dager, sier assisterende kommuneoverlege Marit Teigen Hauge.

– Viktig at de som jobber med små barn tar vaksinen

Lege ved avdeling for Luft-, Blod- og Seksuell smitte i FHI, Fredrik Skår, sier at de er glad for at informasjonen har nådd ut til kommunene og at Molde har satt i gang tiltak for å beskytte de aller minste og mest utsatte barna.

– Det er viktig at helsepersonell og de som jobber med de minste barna tar vaksinen, sier Skår.

Molde setter nå kikhostevaksine på de ansatte som jobber med små barn. Foto: Roar Jonny Strøm / NRK

Han sier at de har informert kommunene om at det er en økning av kikhoste i Norge. Antall smittede er det høyeste på 12 år, men Skår understreker at FHI ikke vet om økningen de ser skyldes at flere faktisk smittes av kikhoste, eller om det er fordi flere nå tester seg.

– Den beste måten folk kan beskytte seg på er å ta en oppfriskningsdose, sier han.

Fakta om kikhoste Regnes som en svært smittsom sykdom, som smitter via dråper i forbindelse med hosteanfall.

Gjennomgått sykdom gir mange års immunitet, men ikke livslang immunitet.

Inkubasjonstid er vanligvis 7-10 dager.

Sykdomsforløpet deles inn i to stadier: det katarralske stadiet med forkjølelsesliknende symptomer som hoste, feber og rennende nese som varer ca. 1 uke. Etterpå følger det paroksystiske stadium (anfallstadium) som er kjennetegnet av kraftige hosterier med forsert inspirasjon (kiking), eventuelt med brekninger eller oppkast.

Kikhoste kan være farlig for små barn, spesielt for spedbarn fordi de kan slutte å puste i forbindelse med hosteanfallene

Verdens helseorganisasjon (WHO) beregnet i 2014 at det var 24,1 million kikhostetilfeller globalt og 160 700 dødsfall hos barn under 5 år, hovedsakelig i lavinntektsland.

WHO beregner at 86% av verdens barn per 2018 er vaksinert med tre doser DTP-vaksine i løpet av første leveår. Vaksinasjonsdekningen har imidlertid vært lavere under covid-19-pandemien med 81 % i 2021 og 84% i 2022. Kilde: Folkehelseinstituttet

– En tredjedel av de yngste havner på sykehus

Kikhoste starter som en vanlig forkjølelse, men etter ca. en uke kan man få kraftige hosterier.

Den assisterende kommuneoverlegen i Molde vil at alle som kjenner på symptomer skal oppsøke lege tidlig for å teste seg.

– Vi har et veldig smalt vindu når antibiotikumet virker. Det er tre uker. Hvis du er tidlig ute og tester deg, når det begynner å dra seg til med kraftig hoste, rekker vi å ha effekt av antibiotika når du har prøvesvaret, sier hun.

Marit Teigen Hauge håper alle over 18 år vil fylle på kikhostevaksinen sin. Foto: Roar Jonny Strøm / NRK

Teigen Hauge sier at sykdommen i verste fall kan føre til sykehusinnleggelse eller død.

– I England har de dessverre hatt tilfeller av dødsfall. Det har vi heldigvis ikke hatt i Norge, men ca. en tredjedel av de yngste som blir smittet havner på sykehus, sier hun.

Svært smittsomt

Kikhoste er svært smittsomt og smitter ved dråpesmitte i forbindelse med hosteanfall. Ett av stedene hvor kikhoste lett smitter er i barnehagen. Det har Mona Hatlen ved Mobarn Cecilienfryd barnehage i Molde erfart. Der har de allerede hatt kikhoste og derfor har hun nå vaksinert seg.

Mona Hatlen har nå tatt en oppfriskningsdose av kikhostevaksinen og sier det er et fint bidrag for å holde smittetallene nede. Foto: Roar Jonny Strøm / NRK

– Vi har hatt en del sykdom på jobb, og da ser vi det at det er nyttig at vi vaksinerer oss slik at vi ikke smitter andre barn og foreldre som er gravide blant annet, sier hun.

I brevet FHI har sendt til kommunene minner de også om at gravide har rett til et gratis vaksinasjonstilbud som en del av barnevaksinasjonsprogrammet.

Siw Elisabeth Dahl sier at hun også tar påfyll av kikhostevaksinen for sin egen del. Foto: Roar Jonny Strøm / NRK

Sykepleier ved legevakten i Molde, Siw Elisabeth Dahl, tar også vaksinen i Molde i dag. Hun møter mange små barn gjennom jobben sin.

– Det var på tide med påfyll slik at jeg ikke smitter pasientene mine på legevakten, sier hun.