Gravid etter partnerdonasjon: – Det ble treff på første forsøk

På ultralyd-rommet ved en privat klinikk i Trondheim får paret for første gang se sin kommende sønn. Som for alle andre vordende foreldre blir de første bildene av barnet en sterk opplevelse.

– Det var helt fantastisk å se at det har gått så bra. En veldig lettelse. Selv om vi hadde en positiv graviditetstest, så er det helt spesielt å faktisk få se at alt står bra til, sier en lykkelig Camilla Buvarp Kristoffersen Skog.

Ekteparet i Trondheim vil gjerne fortelle sin historie, som før nyttår ville vært umulig å få til i Norge.

Gravid takket være ny bioteknologilov

26. mai 2020 vedtok Stortinget den nye bioteknologiloven. Den ble gjort gjeldende fra nyttår 2021. Det er etter dette det har blitt mulig å få hjelp til å bli gravid med partnerens egg.

Vedtaket kom etter lengre tids politisk debatt.

Ekteparet har en sønn sammen fra tidligere. Unnfanget etter prøverørsbehandling med Monicas egg. Men siden hun har et litt lite lager av egg, og ekteparet ønsker et barn til, jublet de da loven ble endra.

Denne gangen er det Camillas egg som er befruktet, med sæd fra samme donor som deres første barn, og plassert i magen til Monica.

– Vi fulgte spent med da debatten rundt den nye loven gikk. Og det var full jubel i stua da loven ble vedtatt, forteller ekteparet.

De tok kontakt med en fertilitetsklinikk i Trondheim umiddelbart. Så starter planleggingen for det kommende svangerskapet.

– Det er veldig rart å tenke på at det går an å ta noe ut av en kropp, sette det inn i en annen kropp og bygge en ny kropp. Vi er veldig, veldig glade for at vi får lov til å gjøre det, sier Camilla Buvarp Kristoffersen Skog.

Den nye bioteknologiloven åpner nemlig ikke bare for eggdonasjon, men også for partnerdonasjon for kvinner som lever sammen i parforhold.

EKTEPAR: Camilla og Monica vil gjerne fortelle sin historie. Håpet er å fjerne fordommer og å spre informasjon. Foto: Jamie Ramsay Photography

Ekteparet opplever fortsatt at det er en del fordommer mot homofile ekteskap, og mot at to damer skal få barn sammen,

– Jo mer det snakkes om dette, jo mindre tabubelagt blir det, sier Monica Kristoffersen Skog.

Venter barn i desember

– Det ble treff på første forsøk. Det er nesten rart å si det, sier en overlykkelig Camilla.

Paret vet at det er mange som jobber hardt og har mange forsøk. Derfor kan de knapt tro at de ble gravide så raskt.

Styreleder Lise B. Jakobsen i foreningen Ønskebarn, sier det er mange små barn som kommer til å se dagens lys før jul i år.

GLADHISTORIE: Styreleder i foreningen Ønskebarn, Lise B. Jakobsen, sier ekteparet i Trondheim ikke er alene om å vente barn som følge av den nye loven. Foto: NRK

– Vi har noen andre gladhistorier også, sier Jakobsen. Dette gjelder blant annet enslige kvinner som ønsket barn, og var raskt ute for å bli gravide, og som nå er det.

– Det er veldig gledelig at man får resultater, og at det ender i nettopp det ønskebarnet man ønsker seg, sier Jakobsen. Det viser hvor viktig disse lovendringene er, mener hun.