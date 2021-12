Flere bønder er rammet etter dataangrepet mot Nortura

Dataangrepet har skapt ringvirkninger for bedriften. Bønder har ikke fått levert dyr til slakting som planlagt, noe som er krevende særlig for svinebønder.

– Jeg har lagt inn bestilling på slakting på cirka 150 griser i uke 1, det er jo uvisst hva som skjer nå, sier grisebonde Rolf Charles Berg.

Dataangrepet 21. desember satte flere systemer ute av drift, som ennå ikke er kommet på plass igjen.

– Det er viktig at vi klarer å få løst situasjonen vi er i nå, slik at grisebøndene får produsert mest mulig som normalt, sier Kjell S. Rakkenes, konserndirektør kommunikasjonen og bærekraft i Nortura.

– Bør øve seg på å agere

Også aviskonsernet Amedia opplevde i julen et dataangrep. Dekan ved NTNU, Ingrid Schjølberg, forteller at selskap er mer utsatt for angrep nå enn før.

DIGITALISERING: Dekan ved NTNU, Ingrid Schjølberg, mener selskap er mer utsatt for dataangrep i dag, fordi det meste er digitalt. Foto: Grete Thobroe / NRK

Schjølberg tror det er viktig med risikoanalyse, slik at en vet hva man skal gjøre dersom et digitalt angrep inntreffer.

– I en bedrift bør man øve seg på hvordan man skal agere hvis man får et angrep, sier dekanen.

En annen ekspert har tidligere sagt til NRK at det er umulig å helgardere seg mot dataangrep, men at risikoen minimeres med god forberedelse.

Rakkenes forteller at påvirkningen fra angrepet er blitt begrenset, grunnet at viruset ble oppdaget tidlig.

– Det er uansett klart at det er en alvorlig påminnelse om hvor sårbare man er i dag med datasystemene, sier Rakkenes.

Mangler betaling

Grisebonde Rolf Charles Berg tror tross alt at angrepet ikke var fullt så gjennomtenkt.

– De har valgt et utrolig dårlig tidspunkt å hacke på, for julen er en rolig periode for slakteriene. Jeg tror vi skal klare å bevege oss rolig gjennom dette, sier Berg.

Likevel mangler noen bønder betaling for kjøtt som ble levert til Nortura kort tid før angrepet.

– De fleste skal ha fått oppgjøret, men vi har fått inn meldinger på at noen mangler. Disse oppfordres til å ta kontakt med oppgjørsavdelingen vår, sier Rakkenes.