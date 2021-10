Nortura har tatt beslutningen: 147 ansatte mister jobben de har i dag

For to uker siden kunne NRK fortelle at 147 ansatte i Nortura står i fare for å miste jobben de har i dag.

Bakgrunnen var et forslag fra selskapets konsernledelse. De ville legge ned avdelingene for griseskjæring i Steinkjer og Stavanger til fordel for en ny og modernisert fabrikk i Tønsberg.

Forslaget har siden ligget på bordet til Norturas konsernstyre. Mandag kveld ble avgjørelsen tatt. Den ble kjent i en pressemelding fra Nortura tirsdag morgen:

Den nye delen på fabrikken i Tønsberg vil etter planen stå ferdig etter sommeren 2023, hvoretter skjæreaktiviteten i Steinkjer og på Forus gradvis vil trappes ned.

– Et alvorstungt og trist styre

Det er altså 147 ansatte som rammes av nedskjæringene:

79 i Steinkjer i Trøndelag

68 på Forus i Stavanger

DEMONSTRERTE: På Forus demonstrerte ansatte for to uker siden, da konsernledelsens innstilling kom. Det hjalp ikke. Innstillingen ble vedtatt av konsernstyret. Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

Disse fikk beskjed om nedskjæringene like før selskapet gikk ut med nyheten. Styreleder i Nortura, Trine Hasvang Vaag, sier at mange ansatte er skuffet.

– Jeg tror ikke det var så overraskende at saken landet der den gjorde. Tallene er ganske tydelige. Men at man er skuffet, frustrert og lei seg ... Det er man selvfølgelig.

Ifølge henne var dette en vanskelig avgjørelse å ta for styret:

– Det er litt den samme følelsen styret kjenner på. Jeg skal fortelle det var et ganske alvorstungt og trist styre som fattet avgjørelsen i går. Vi vet dette går hardt innpå mange. Det betyr mye for ansatte og deres familier.

Derfor skjærer de ned

Det er to grunner til at Nortura velger å gjøre dette, forklarer konserndirektør Kjell Rakkenes:

– Vi må styre inntekten til bonden. Og vi må øke attraktiviteten og konkurransekraften til produktene som skal ut til forbruker.

Nortura sier at de 147 ansatte «går inn i et omstillingsprogram».

– Hva legger dere i omstilling?

– Vi går nå in i en lengre prosess hvor vi hjelper ansatte med å finne nye jobber. Enten i eller utenfor Nortura, sier Rakkenes.

Uaktuelt å flytte for de fleste

Ifølge ham lykkes selskapet med å finne ny jobb til ansatte i ni av ti tilfeller.

Styreleder Vaag understreker dessuten at ansatte i Steinkjer og Stavanger vil prioriteres i ansettelsen ved den nye fabrikken i Tønsberg. Nortura vil bistå folk med flytting.

– Vi skjønner det ikke er aktuelt for veldig mange. Men vi har ansatte som bor i nærheten av et anlegg kun fordi de har en jobb der. Som har tatt med familien langveis fra eller har flyttet alene for å jobbe. For noen av disse vil det være aktuelt å flytte på seg. Men for de aller fleste er ikke det aktuelt.

Slakterivirksomheten i Steinkjer og Stavanger blir ikke berørt. Vaag sier at enkelte som nå mister jobbene de har i dag kan få ny jobb ved samme anlegg.

STARTEN PÅ SLUTTEN: Det sier Ken Ove Sletthaug (t.v.). Han er hovedtillitsvalgt i Nortura region vest Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

Ansattrepresentanter stemte imot forslaget

Etter nedskjæringene vil det være igjen drøyt 100 ansatte i Steinkjer og 480 i Stavanger.

– Dette er en tung dag, sier Ronny Aunan, hovedtillitsvalgt ved Nortura Steinkjer.

Han sitter som ansattrepresentant i konsernstyret, og var med på styremøtet på Løren mandag. Han stemte imot innstillingen fra konsernledelsen, i likhet med de andre ansattrepresentantene.

– Det var en lang kjøretur hjem til Steinkjer, sier Aunan til NRK tirsdag.

Samtidig påpeker han at han ikke er utelukkende negativ til endringene. Han viser til at Nortura har klart å omstille nær 5000 ansatte i løpet av 20 år.

– Hver ansatt blir tatt godt vare på. Når informasjonen får synke inn, og folk får tenkt seg om, er dette en prosess som kommer til å gå veldig godt, sier Aunan.

Ken Ove Sletthaug er ikke like optimistisk.

I Stavanger undersøkes mulighetene for egen bedrift

– Dette er starten på slutten, sier Sletthaug.

Han er hovedtillitsvalgt i region vest og klubbleder på Nortura Forus.

I første omgang klarer de ifølge ham å unngå oppsigelser på Forus.

– De første 68 som nå mister jobben skal vi klare å løse internt. Men det er det som skjer etterpå som bekymrer. Det er den ene omstillingen etter den andre. Planen er å stenge her, for å si det rett ut, sier Sletthaug.

Han forklarer nå at det er flere ansatte som undersøker muligheten for å ta over deler av anlegget, og videreføre en produksjon også i Rogaland. Altså å starte en egen bedrift.