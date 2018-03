Northug hektet av før spurten i comebacket

Arrangøren av langløpet offentliggjorde lørdag at Petter Northug på kort varsel hadde bestemt seg for å gå Engadin Skimarathon etter en lengre konkurransepause.

Utenfor topp ti

Northug hang med lenge i Sveits og ble av kommentatorene utropt til favoritt i et 40 manns stort feil med noen kilometer igjen, men falt av sammen med landsmann Anders Gløersen like før spurten.

Sveitseren Roman Furger fikk en luke helt på tampen og kunne feire seier i løpet. Northug gikk i mål noen sekunder etter Furger og havnet på 19. plass.

Går NM

Northug kuttet ut alle resterende verdenscuprenn etter å ha blitt vraket til OL, men har planlagt å konkurrere igjen under NM del to i Alta i starten av april. Det var ventet at NM skulle bli hans comeback, men det var altså før han meldte seg på i Sveits.

Engadin Skimarathon er 42 kilometer langt og går i skøyting. Dario Cologna vant herreklassen i 2017. Mari Eide var regjerende mester på kvinnesiden, men klarte ikke å hamle opp med Nadine Fahndrich søndag.