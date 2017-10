Norske Skog reddet fra konkurs

Den nye avtalen innebærer at de usikrede långiverne får litt mer enn det de fikk i styrets siste redningsplan. Det betyr samtidig at aksjonærene og de sikrede aksjonærene for noe mindre. enn i den samme planen.

Kjempet mot konkurs

Norske Skog har i flere uker kjempet for å unngå en konkurs, og styret la i forrige uke frem et nytt forslag for refinansieringen av det konkurstruede selskapet.

Christen Sveaas er styreleder i Norske Skog. Foto: Ola Mjaaland / NRK

Ifølge meldingen stiller over 80 prosent av de sikrede kreditorene og 50 prosent av de usikrede kreditorene seg bak forslaget. Det samme gjelder for flertallet av aksjonærene.

– Vi er veldig glade for at en stor andel av våre største kreditorer og aksjonærer nå støtter refinansieringsforslaget, sier styreleder Christen Sveaas.

Reddet

Hvis ikke den planen ble akseptert, kunne det ende med konkurs. Nå ser det ut til at papirprodusenten med fabrikker både i Norge og i utlandet er reddet.

Norske Skog hadde ved utgangen av andre kvartal en gjeld på 10,7 milliarder kroner. Samtidig hadde selskapet en negativ egenkapital på 558 millioner kroner. Derfor er det långiverne som har kontrollert selskapet. Kampen har stått mellom långiverne som har pant i Norske Skogs sju fabrikker, og de som ikke har hatt en slik sikkerhet.

Fordelingen

For å sikre den nye enigheten har styret endret på forslaget de la fram 11. oktober. I den nye planen foreslås det at eierandelene i selskapet fordeles på følgende måte:

* Långivere med pant i selskapets fabrikker: 90,75 prosent

* Långivere uten pant: 6,75 prosent

* Nåværende aksjonærer: 2,50 prosent.

I dette nye forslaget er de usikrede kreditorenes andel økt med 0,45 prosent på bekostning av de sikrede kreditorene og aksjonærene.