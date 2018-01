Norsk punkband får skryt av rockelegende

Du har kanskje ikke hørt om punkbandet Bokassa fra Trondheim? Det har trommeslageren i et av verdens største band gjort, og han elsker dem.

– Siden jeg hørte dem i forruge uke, så har jeg funnet ut at dette er mitt nye favorittband. De er så kule.

Ordene tilhører en av verdens mest kjente trommeslagere i et av verdens mest kjente band, nemlig Lars Ulrich i Metallica.

Trommeslageren som er dansk, skryter uhemmet av det trønderske bandet i sitt radioprogram som ble sendt natt til mandag norsk tid.

– Jeg hørte mye av platen, og alle sangene er virkelig bra. Det er vikingblod som renner i årene til disse, sier Ulrich i programmet.

Trodde ikke det var sant

Jørn Kaarstad jobber til vanlig som programleder i NRK P3. Foto: Erlend Lånke Solbu / NRK

Bokassa fra Trondheim har holdt på i fire år. Vokalist i bandet heter Jørn Kaarstad og jobber til vanlig som programleder i NRK P3. Han kunne nesten ikke tro det var sant.

– Det er det sykeste som har skjedd oss. Det er f..n trommeslageren i verdens største metallband som plutselig har hørt på et knøttlite band. Vi har verken bookingbyrå eller manager. Vi er bare tre gutter som spiller musikk sammen.

Kaarstad sier bandet er kjent i rockekretser, men at de langt ifra er noen kjent på landsbasis. Han håper skrytet fra Ulrich kan være med å åpne noen dører.

– I noen tilfeller kan det være veldig viktig, men det kan også gå over. Verdens største metallblad kåret albumet vårt i fjor til et av de beste, men da skjedde ingenting. Jeg håper i det lengste at vi får spille noen ekstra festivaler på grunn av dette, sier Kaarstad.

Hør hele programmet her: Apple Music

Bandet Bokassa består av Jørn Kaarstad, Olav Dowkes og Bård Linga. Foto: Erlend Lånke Solbu

– Fjorårets beste album

Kristopher Schau føyer elsker Bokassa fra Trondheim. Foto: Alf Vidar Snæland

Bokassa høster også skryt her hjemme i Norge. Kristopher Schau, kjent fra bandet The Dogs, elsker også bandet.

– Fjorårets beste norske album, slår han fast til NRK.

Schau har ønsket å ha med Bokassa som oppvarmingsband og inviterte de også til radioprogrammet sitt «Kvegpels» som han har sammen med sin bror Aleksander Schau.

– Det skal mye til at jeg orker å høre en låt på over sju minutter, men avslutningssporet på skiva deres går jeg f..n ikke lei av, sier Schau.

Da albumet kom sendte han denne e-post til bandet.